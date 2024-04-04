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Dış ticaret açığı 7,52 milyar dolar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.04.2024 09:20
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İhracat mart ayında 22 milyar 578 milyon dolar; ithalat ise 30 milyar 95 milyon dolar oldu. Buna göre, dış ticaret açığı 7,52 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı 7,52 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı verilerine göre ihracat Mart'ta yıllık yüzde 4,1 düşüşle 22,6 milyar dolar oldu. İthalat da yüzde 5,7 düşüşle 30,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bu verilerin ardından dış ticaret açığı yüzde 10,3 gerilemeyle 7,52 milyar dolar oldu.

Mart 2023'te yüzde 73,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2024'te yüzde 75 olarak gerçekleşti.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,14 puan azalarak yüzde 85,3 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,54 puan artarak yüzde 91,2 olarak gerçekleşti.

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Dış ticaret
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