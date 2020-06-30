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Dış ticaret açığı mayısta arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.06.2020 10:23 | Son Güncelleme

Genel ticaret sistemine göre mayıs ayında ihracat yüzde 40,9, ithalat yüzde 27,8 azaldı. Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 102,7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi

Dış ticaret açığı mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat yüzde 27,8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 19,7 İTHALAT YÜZDE 5,2 AZALDI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalarak 61 milyar 586 milyon dolar, ithalat yüzde 5,2 azalarak 82 milyar 591 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MAYIS AYINDA YÜZDE 102,7-ARTTI

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 102,7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 mayıs ayında yüzde 90,9 iken, 2020 mayıs ayında yüzde 74,5’e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE YÜZDE 102,8 ARTTI

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 102,8 artarak 10 milyar 358 milyon dolardan, 21 milyar 5 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 ocak-mayıs döneminde yüzde 88,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 74,6’ya geriledi.

MAYIS AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 93,8 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 mayıs ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu. 2020 ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

MAYIS AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 76,7 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 mayıs ayında ara mallarının payı yüzde 76,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,4 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 ocak-mayıs döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76,1, sermaye mallarının payı yüzde 13,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,1 oldu.

MAYIS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 919 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 882 milyon dolar ile ABD, 603 milyon dolar ile Irak, 560 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 416 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 33,9’unu oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 5 milyar 812 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 829 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 445 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 375 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 974 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,6’sını oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Çin’den yapılan ithalat 1 milyar 863 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 231 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 172 milyon dolar ile Rusya, 764 milyon dolar ile ABD ve 483 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2’sini oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin’den yapılan ithalat 8 milyar 440 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 587 milyon dolar ile Almanya, 7 milyar 548 milyon dolar ile Rusya, 5 milyar 282 milyon dolar ile ABD ve 3 milyar 180 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,8’ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDURILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 23,9 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 23,9, ithalat yüzde 9,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 31,2, ithalat yüzde 16,7 azaldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANATİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,8 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,8’dir. Ocak-mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6’dır.
Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,1’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,3’tür. Ocak-mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,1’dir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,7’dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2020 YILI MAYIS AYINDA 9 MİLYAR 436 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,8 azalarak 9 milyar 436 milyon dolar, ithalat yüzde 28,3 azalarak 12 milyar 770 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 77,3 artarak 1 milyar 881 milyon dolardan, 3 milyar 334 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 mayıs ayında yüzde 89,4 iken, 2020 mayıs ayında yüzde 73,9’a geriledi.

İHRACAT 2020 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 58 MİLYAR 176 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı ocak-mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 19,9 azalarak 58 milyar 176 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 azalarak 78 milyar 693 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 75,4 artarak 11 milyar 695 milyon dolardan, 20 milyar 516 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 ocak-mayıs döneminde yüzde 86,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 73,9’a geriledi.

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