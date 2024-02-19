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Dış ticaret açığı ocak ayında 6,2 milyar dolara geriledi

19.02.2024 10:00 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yılın temmuz ayında 12,5 milyar dolar olan dış ticaret açığının, bu yılın ocak ayında 6,2 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

Dış ticaret açığı ocak ayında 6,2 milyar dolara geriledi

Bolat, yazılı açıklamasında, 2023 yılı ve bu yılın ocak ayına ilişkin ihracat, ithalat, dış ticaret ve cari işlemler dengesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İhracatta katma değer ve inovasyon odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürülen stratejilere dikkati çeken Bolat, söz konusu politikalarla Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Bolat, ihracatın geçen yıl küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen 255,8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını hatırlatarak, dünya ihracatında Türkiye'nin payında artış eğiliminin devam ettiğini vurguladı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış ihracatın, küresel ihracattan yüzde 1,06 pay alarak rekor tazelediğine işaret eden Bolat, "2023 yılının ikinci yarısında ihracatımızda bir artış eğilimi yakalanmıştır. Temmuzda 19,8 milyar dolar olan aylık ihracatımız, aralıkta 23 milyara çıktı. Yıllıklandırılmış verilerde ihracattaki artış eğilimi daha belirgin şekilde gözleniyor. 2024 yılının ilk ayında yıllıklandırılmış ihracatımız 256,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

İTHALATTA GERİLEME

Bolat, ithalatta ise geçen yıl enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarının dengeli seyir takip etmesinin etkisiyle yılın ikinci yarısından itibaren önemli düşüş yaşandığını aktardı.

AA-20240216-33727577-33727570-BAKAN_BOLAT_SAVUNMA_VE_HAVACILIK_SANAYISINDE_KURESEL_STRATEJILER_KONFERANSINDA_KONUSTU

Geçen yıl temmuzda 32,3 milyar dolar olan ithalatın bu yılın ocak ayında 26,2 milyar dolara gerilediğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Aralık 2023'te ithalattaki düşüş devam ederek yıllıklandırılmış bazda son 15 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. İthalat düşüşündeki ana eğilimin 2024 yılında da devam ederek dış ticaret açığının ve cari işlemler açığının azalmasına katkı sağlaması bekleniyor."

Bolat, ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisiyle dış ticaret açığının geçen yılın ikinci yarısından itibaren azalış trendi yakaladığını belirterek, "Temmuz 2023'te 12,5 milyar dolar olan dış ticaret açığı, 2024 yılı ocak ayında 6,2 milyar dolara geriledi." ifadesini kullandı.

CARİ İŞLEMLER HESABI FAZLA VERMEYE DEVAM EDİYOR

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının Aralık 2023'te 4,2 milyar dolar fazla vererek güçlü seyrini sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, şu bilgiyi paylaştı:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı Temmuz 2018'den bu yana fazla vermeye devam etti. Dış ticaret açığındaki gerileme eğilimi ve hizmet ihracatında 2023 yılında yakalanan 100 milyar dolarlık rekor seviyeyle cari işlemler hesabı 2023 yılında 45,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Temmuzdan itibaren yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı devamlı azalmış olup söz konusu trendin 2024 yılında da devam etmesi bekleniyor."

"CARİ İŞLEMLER AÇIĞINDAKİ DÜŞÜŞÜN DEVAMI SAĞLANACAK"

Bolat, "Türkiye Yüzyılı"nın vizyon ve sorumluluğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Katma değeri yüksek ve teknoloji yoğun ihracat perspektifi ile ürün ve pazarları çeşitlendiren politika ve stratejilerle dünya ihracatındaki payımızı artırmaya, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlamaya ve makro finansal istikrara katkı vermeye devam ediyoruz. Mal ve hizmet ihracatındaki artışlar ve dış dengedeki iyileşme ekonomik büyümenin daha sağlıklı bir zeminde sürmesine katkı sağlıyor. İhracatçımızın dış pazarlardaki yerini güçlendirmeye, yeni pazarlara açılmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürürken aynı zamanda yurt içi üretim ve istihdamı, haksız dış ticaret uygulamalarına karşı korumaya devam ediyoruz. 2024 yılında dış ticaret dengesindeki iyileşme sürdürülerek cari işlemler açığındaki düşüşün devamı sağlanacaktır." (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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