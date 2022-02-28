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Dış ticaret açığı, ocak ayında yüzde 235 arttı

28.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalatı yüzde 54,2 artışla 27 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 234,9 artarak 10 milyar 261 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı, ocak ayında yüzde 235 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 234,9 artarak 10 milyar 261 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2021'de yüzde 83 iken, geçen ay yüzde 63,2'ye geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat ocakta yüzde 19,6 artarak 16 milyar 751 milyon dolara yükseldi.

Ocakta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 31,1 artarak 18 milyar 413 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ocakta 1 milyar 662 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 25,4 artarak 35 milyar 164 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91 olarak kayıtlara geçti. (AA)

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