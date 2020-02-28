Dış ticaret açığı ocakta 4 milyar 448 milyon dolara yükseldi

Türkiye'nin ihracatı, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 759 milyon dolar, ithalatı yüzde 18,8 artışla 19 milyar 207 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de dış ticaret istatistikleri GTS ve Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) olmak üzere iki farklı şekilde hesaplanıyor.

GTS'de, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar da hesaplamalara katılıyor. ÖTS'de ise sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanıyor.

Bu kapsamda, TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle üretilen dış ticaret istatistiklerinin ödemeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik verilerde yapılan revizyonlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Ocak 2020'den itibaren ayrıntılı olarak GTS'ye göre yayımlanmasına başlandı.

ÖTS'ye göre dış ticaret istatistikleri ise bülten ve ekinde özet olarak yer alıyor.