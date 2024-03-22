Dışarda ons içeride gram altın, Merkez Bankaları dengeleri değiştirdi: İslam Memiş Nisan ayı için uyardı: ‘Gram altının karşısında, euro, sterlin, borsa daha avantjlı’

Global piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed toplantısı fiyatlamaları devam ediyor. Karar sonrasında 2024 yılı için üç faiz indirimi beklentisi devam etti. Fed yetkilileri enflasyondaki son yükselişten endişe duymadıklarını göstererek bu yıl için üç faiz indirimi beklentilerini koruması ile birlikte değerli metaller pozitif fiyatlamalara sahne olurken dolar talebi hız kesti.

ONS ALTIN FİYATLARI GERİLİYOR

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı sınırlı negatif. Dolar Endeksi 104,2 seviyesinde yer aldı. Ons altın ise Fed toplantısı sonrasında dün kazançlarını korumaya çalıştı. Kar satışlarıyla beraber 2.200 dolar seviyelerinden 2.180 dolar seviyelerine çekildi. Şu sıralar ise 2.173 dolardan işlem görüyor.

TL LEHİNE YENİ ADIMLARIN SİNYALİ

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. TCMB piyasa beklentisinin aksine haftalık repo faizi (politika faizi) 500 baz puan artışa gitti ve yüzde 50 seviyesine çıkardı. Faiz artışının yanı sıra gecelik repo faiz koridorunu 150 baz puandan 300 baz puana çıkardı. Bu açından bakıldığında nihai noktada faiz artışı 650 baz puan seviyesini buldu (500 bp haftalık repo artışı + 150 bp bandın genişlemesi).

Metinde ‘enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde sıkılaşmanın devam edeceği’ sinyalini vererek ‘şahin’ bir duruş sergilendi. Karar metni oldukça net ve son dönemin en şahin metni olarak yorumlandı ve bankanın süreci dinamik şekilde yönettiğinin sinyalini verdi. Uzmanlar bu hamlenin Merkez Bankası’nın TL lehine adımlar atmaya devam edeceği anlamına geldiğini dile getirdi.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Karar sonrasında 3,5 ayın zirvesinde bulunan Türkiye’nin risk primi (CDS) 319 seviyesine geriledi. Dün Merkez Bankası’nın kararı sonrasında 32 lira seviyesinin altına sert bir şekilde gerileyen dolar/TL kuru bu sabah 32,15 TL civarında hareket ediyor. Aynı dakikalarda euro/TL kuru da 34,88 TL’den değerleniyor.

BUGÜN ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın fiyatları Kapalıçarşı’da 2500 lirayı aşmıştı. Haftanın son işlem gününde ise gram altın 2.466 lira seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın 4.347 liradan, Cumhuriyet altını da 18.027 liradan ekranlara yansıyor.

GRAM ALTIN İÇİN İSLAM MEMİŞ’TEN UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatlarında yaşanan duruma dair yaptığı değerlendirmesinde, “Gram altında her gün yeni bir rekorun kırıldığını bize göstermiş oluyor. Uzun vadede beklentimiz aynı. 3000-3500 lira aralığı ama kısa vadede biraz dikkat etmekte fayda var. Nisan ayı, mart ayına kıyasla biraz daha sakin bir seyirde geçebilir. Kâr satışlarına mahkum olan bir ons altın ve gram altın var. Bugünlerde gram altının karşısında mesela euronun, sterlinin veya borsanın daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Zaman zaman kar satışları mutlaka olacaktır altın fiyatlarında. Buraları takip etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.







