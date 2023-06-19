FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan asgari ücret önerisi! 'Yılda 4 kez...' Toplantıda gergin anlar: 'Yeter artık'

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan asgari ücret önerisi! 'Yılda 4 kez...' Toplantıda gergin anlar: 'Yeter artık'

19.06.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete ara zam için ikinci toplantı sona ererken DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan milyonları ilgilendiren asgari ücretle ilgili bir açıklama geldi. Çerkezoğlu, "Enflasyon tek haneli rakama düşene kadar asgari ücret ve bütün ücretler yılda 4 kez güncellenmelidir" dedi. Öte yandan toplantı sırasında tartışma çıktı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan asgari ücret önerisi! 'Yılda 4 kez...' Toplantıda gergin anlar: 'Yeter artık'

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesi asgari ücret konusundaki görüş ve önerilerini paylaştı.

diskten-asgari-ucret-aciklamasi_9085_dhaphoto2

"ASGARİ ÜCRET TESPİT SÜRECİ DEMOKRATİKLEŞTİRİLMELİDİR"

DİSK'in Beşiktaş'taki binasında basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu " Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yeniden toplanıyor. DİSK olarak asgari ücret tespit komisyonunda değiliz. Masada olmamamıza rağmen biz de önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 4'ler civarındayken Türkiye'de asgari ücret ve civarında çalışanların oranları yüzde 50'yi geçti. Türkiye asgari ücretliler toplumu haline geldi. Dolayısıyla öncelikli meselemiz Türkiye'nin asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtarılmasıdır. Asgari ücret tespit süreci demokratikleştirilmelidir. Asgari ücret belirlenirken TÜİK'in enflasyon rakamları değil gerçek enflasyon dikkate alınmalıdır. Asgari ücret bir geçim ücreti olarak işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olarak hesaplanmalıdır. En düşük emekli aylığı da asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir" dedi.

SON DAKİKA: Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi... Herkes yeni asgari ücret zammını merak ederken kritik açıklama geldi! 2. toplantı bitti, '500 dolar' yanıtı... SON DAKİKA: Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi... Herkes yeni asgari ücret zammını merak ederken kritik açıklama geldi! 2. toplantı bitti, '500 dolar' yanıtı...

ÇERKEZOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ: BÜTÜN ÜCRETLER YILDA DÖRT KEZ GÜNCELLENMELİDİR

Bir basın mensubunun 'DİSK'in asgari ücret ile ilgili bir rakamı var mı? sorusuna Çekezoğlu "Rakam olarak aslında asgari ücretin belirlenmesindeki kriterleri saydığımızda zaten bir rakam telaffuz etmiş oluyoruz. İşçinin ailesiyle geçinebileceği bir ücret olması, gerçek enflasyon karşısındaki kayıp, büyümenin yansıtılması ve bir evde iki kişi çalıştığında bir yoksulluk sınırı kadar gelir eve girebilmelidir dediğimizde bir rakam aralığını tarif etmiş oluyoruz. DİSK'in bu konudaki önerisi gerçek enflasyondan söz ediyoruz tabi, enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin ve bütün ücretlerin yılda dört kez güncellenmesidir. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu, alım gücünün hızla düştüğü bu süreçte gereklidir. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki asgari ücrete yapılan zamlar 1-3 ay içerisinde uçup gidiyor. Ocak ayında yüzde ellinin üzerinde bir artış yapıldı ama belirlenen asgari ücret hızla daha yılın üçüncü ayında açlık sınırının bile altına gerilemiş oldu" diye konuştu.

DİSK YÖNETİCİSİ, BASIN MENSUBU İLE TARTIŞTI

DİSK'in açıklaması sırasında Arzu Çerkezoğlu'nun yanında oturan DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Başkanı Kazım Doğan bir basın mensubuna fazla fotoğraf çektiği gerekçesiyle 'Yeter artık' diyerek tepki gösterdi. Basın mensubunun ise 'Fotoğraf çekmemizi istemiyorsanız bizi neden çağırıyorsunuz" karşılığını verdi. Kazım Doğan'ın 'Yeter lan konuşma' 'Gelme lan bir daha' dedi. Yaşanan tartışma Doğan'ın salondan çıkmasıyla son buldu. Çerkezoğlu basın mensuplarından özür diledi.

diskten-asgari-ucret-aciklamasi_9085_dhaphoto7

diskten-asgari-ucret-aciklamasi_9085_dhaphoto6

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken ‘Mehmet Şimşek’ sözleriDikkat çeken ‘Mehmet Şimşek’ sözleri
Hem otogar hem havalimanı! Akın akın gidiyorlar...Hem otogar hem havalimanı! Akın akın gidiyorlar...
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladıAracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret disk

En Çok Okunan Haberler

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

İkinci toplantıya saatler kala hükümetten asgari ücret açıklaması!

İkinci toplantıya saatler kala hükümetten asgari ücret açıklaması!

Abdüllatif Şener'in açıklamaları sonrası başlayan tartışmalara Ümit Özdağ da katıldı

Abdüllatif Şener'in açıklamaları sonrası başlayan tartışmalara Ümit Özdağ da katıldı

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler kritik saate çevrildi! Toplantıda bir ilk: Artık rakam konuşulacak

Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler kritik saate çevrildi! Toplantıda bir ilk: Artık rakam konuşulacak

Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? İpucu bu tabloda!

Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? İpucu bu tabloda!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.