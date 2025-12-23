DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması!

Asgari ücretin bugün belli olması bekleniyor. Hükümetin ve TİSK'in bulunduğu masada bu sene TÜRK-İŞ'in koltuğu boş kalmıştı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bu sene TÜRK-İŞ'in masada bulunmamasının gölgesinde tamamlanıyor. Bugün ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 18.00'de bir araya gelecek.

DİSK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

21 Aralık Pazar günü İstanbul'un Gebze ilçesinden başlatılan yürüyüş bugün tamamladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çerkezoğlu, konuşmasına grevde olan işçileri selamlayarak başladı ve, "Gelirde adalet, vergide adalet, insanca bir ücret için yürüdük. Bugün Türkiye’nin en büyük sorunu bölüşüm sorunu. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz ama ürettiğimiz değeri hakça paylaşamıyoruz. Türkiye’de öyle bir düzen kurdular ki, düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor" sözlerini kullandı.



BUGÜN 3. TOPLANTI YAPILACAK

Gelir adaletsiliğine değinen Çerkezoğlu, asgari ücret ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Böyle adaletsizlik olmaz, böyle haksızlık olmaz. O nedenle gelirde adalet diyoruz, vergide adalet diyoruz, insanca ücret için ülkede adalet diyoruz. Yolda öğrendik ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam bir toplantı daha yapacakmış. 2026 asgari ücretini belirlemek için bir araya geleceklermiş. Bugün Türkiye’de bir asgari ücret ortalama ücret haline gelmiştir ve çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle hayatını sürdürüyor"



ASGARİ ÜCRET 16 BİN TL'YE GERİLEDİ

Açlık sınırının 30 bin TL'ye yoksulluk sınırının ise 90 bin TL'ye dayandığını kaydeden Çerkezoğlu, asgari ücretlinin alım gücünün 16 bin TL'ye gerilediğini söyledi ve, "Yeni asgari ücreti TÜİK’in baskılanmış, gerçek olmayan enflasyonuna göre bile değil, hedeflenen enflasyona göre artırmayı planlıyorlar" sözlerini kullandı.



"ANKARA'DAN SESLENİYORUZ"

İstanbul'dan Ankara'ya insanca bir ücret için yürüdüklerini hatırlatan Çerkezoğlu, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"Ankara’dan sesleniyoruz. Ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz: Eğer daha fazla vergi almak istiyorsanız etrafınıza bakın, etrafınıza. O kur korumalı mevduattan milyonlar kazananlara bakın. Her gün kar rekorları kıran şirketlere bakın. Kar rekorları açıklayan bankalara bakın. Çekin elinizi cebimizden, soframızdan, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden. Vergide adalet istiyoruz, vergide adalet için yürüyoruz.

Bu ülkeyi bir asgari ücretliler ülkesi, bu ülkeyi çalışmak zorunda kalan emekliler ülkesi, bu ülkeyi okula aç giden ve iş yerlerinde MESEM aracılığıyla ucuz iş gücü olarak patronlara sunulan çocukların ülkesi, bu ülkeyi geleceğini başka ülkelerde aramak zorunda kalan gençlerin ülkesi, bu ülkeyi şiddet mağduru kadınlar ülkesi haline getirmeye çalışanlara karşı taleplerimiz çok açık ve net"