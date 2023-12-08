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DİSK'ten asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı: Enflasyonu işaret etti! 'İlk kez bu yıl' diyerek duyurdu

08.12.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. DİSK olarak ilk kez bu yıl asgari ücret konusunda rakam söylemediklerini belirten Çerkezoğlu, "O kadar yüksek enflasyonlu bir süreç içerisindeyiz ki bizim aralık ayı başında söyleyeceğimiz rakam, 2 ay içerisinde bile uçup gidecek." dedi. Çerkezoğlu ayrıca, "En düşük emekli aylığı, en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir" ifadelerini kullandı.

DİSK'ten asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı: Enflasyonu işaret etti! 'İlk kez bu yıl' diyerek duyurdu

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, pazartesi günü başlayacak asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin DİSK Genel-İş Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çerkezoğlu, asgari ücretin memleket meselesi olduğunu belirterek, diğer tüm ücretleri de etkilediğini belirtti.

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'KABUL EDİLEMEZ'

Resmi enflasyon verilerine göre ücret artışlarının kabul edilemez olduğunu dile getiren Çerkezoğlu, "Asgari ücret, yüksek enflasyon koşullarında yılda 4 kez belirlenmelidir. Bir evde 2 kişi çalıştığında gelirleri, yoksulluk sınırını aşmalıdır. Asgari ücret, uluslararası standartlara uygun şekilde işçinin ailesi ile birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanacak oran, yüzde 10'a düşürülmelidir. Vergi dilimleri artırılmalıdır. Çalışanların, yıl içerisinde sanki zengin olmuşlar gibi bir üst vergi dilimine girmeleri kabul edilemez. En düşük emekli aylığı, en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Özel sektördeki işçilerle kamu işçileri arasında ayrım yapmak Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Asgari ücret, en düşük kamu işçisi ücreti ve en düşük memur maaşı dikkate alınarak hesaplanmalıdır" diye konuştu.

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'MEYDANLARDA UMUDU BÜYÜTECEĞİZ'

11 Aralık'tan itibaren 'Gelirde Adalet, Vergide Adalet ve İnsanca Yaşanacak Bir Ücret' yürüyüşlerini tüm Türkiye'ye taşıyacaklarını söyleyen Çerkezoğlu, "Bu hafta iş yerlerinde başlayan mücadelemiz, tüm bölgelerde gerçekleştireceğimiz kitlesel işçi buluşmalarıyla, kent kent, meydan meydan büyüyecek. DİSK Yönetim Kurulu olarak doğudan batıya, kuzeyden güneye, bölge bölge, kent kent ülkemizi dolaşacağız. 'Gelirde Adalet, Vergide Adalet ve İnsanca Yaşanacak Bir Ücret' mücadelesi için üyemiz olsun olmasın, sendikalı olsun olmasın tüm işçilerle, emekçilerle, emeklilerle meydanlarda buluşacağız. İstanbul'dan Ankara'ya ulaşan adalet mücadelesini ülkemizin dört bir yanına taşıyacağız. 8 Aralık'ta Ankara'da, 11 Aralık'ta Edirne'de, 12 Aralık'ta Kırşehir'de, 13 Aralık'ta Mersin'de, 14 Aralık'ta Antalya'da, 15 Aralık'ta İzmir'de, 19 Aralık'ta Artvin'de, 20 Aralık'ta Eskişehir'de, 21 Aralık'ta Kocaeli'de, 22 Aralık'ta Bursa'da ve 25 Aralık'ta İstanbul'da meydanlarda umudu büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

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'2 AY İÇERİSİNDE UÇUP GİDECEK'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çerkezoğlu, DİSK'in asgari ücret teklifine ilişkin, "Biz her yıl masada olmamamıza rağmen ayrıntılı bir rapor hazırlıyoruz ve bu rapordaki bilimsel veriler ışığında da rakam önerimizi paylaşıyoruz. İlk kez bu yıl DİSK olarak asgari ücret konusunda bir rakam söylemiyoruz. Çünkü o kadar yüksek enflasyonlu bir süreç içerisindeyiz ki bizim aralık ayı başında söyleyeceğimiz rakam, 2 ay içerisinde bile uçup gidecek. Dolayısıyla biz asgari ücrette artık rakamların peşinde koşmak istemiyoruz. İnsanca yaşanacak bir ücret istiyoruz. Daha da önemlisi Türkiye'yi asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtaracak politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söylüyoruz" dedi.

(DHA)

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