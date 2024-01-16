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DİSK'ten en düşük emekli maaşı ve kademeli emeklilik açıklaması: 2008 yılını işaret ettiler! 'Asgari ücret tutarına yükseltilmeli'

16.01.2024 14:03 | Son Güncelleme:
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, en düşük emekli aylığının en az asgari ücrete yükseltilmesi gerektiğini belirterek "Bu tutar emeklilerin kök aylığı kabul edilmelidir, diğer aylıklar da aynı oranda yükseltilmelidir" dedi. Ayrıca kademeli emeklilik ve intibak taleplerini de yineledi.

DİSK'ten en düşük emekli maaşı ve kademeli emeklilik açıklaması: 2008 yılını işaret ettiler! 'Asgari ücret tutarına yükseltilmeli'

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel BaşkanI Arzu Çerkezoğlu emekli maaşlarına yönelik basın açıklaması yaptı. Açıklamada "2024 yılı Ocak ayı emekli aylıkları ayın 17’sinde ödenmeye başlanacak olmasına rağmen, aylıklara yapılacak artışlar konusundaki belirsizlik sürüyor" ifadelerine yer verilirken en düşük emekli aylığının ise asgari ücret tutarına yükseltilmesi, diğer aylıkların da bu oranda artırılması gerektiği kaydedildi.

Çerkezoğlu "İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5510 sayılı yasanın öngördüğü biçimde 6 aylık resmi enflasyon oranında (yüzde 37,6) artış yapılması halinde emekliler için değil insanca yaşamak, hayatta kalmak bile zorlaşacaktır" ifadelerine yer verdi.

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EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞSİN TALEBİ

Açıklamada emeklilerin bu kadar ağır kayıplar yaşamasının başlıca nedeni olarak ise emekli aylığı güncelleme katsayısı, aylık bağlama oranı ve alt sınırlara ilişkin 2008 yılında yapılan değişiklikler ile emeklilerin büyümeden pay alamaması olarak ifade edildi.

EMEKLİ KÖK MAAŞINDAN İNTİBAK'A TALEPLERİNİ SIRALADILAR

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, emekli maaşlarına ilişkin taleplerini ise şöyle sıraladı:

  • En düşük emekli aylığı en az asgari ücrete yükseltilmelidir. Bu tutar emeklilerin kök aylığı kabul edilmelidir. Tamamlama işleminden vazgeçilmelidir. Bunun yerine en düşük aylık asgari ücrete çekilmeli, diğer aylıklar da aynı oranda yükseltilmelidir.

  • Emekli aylıkları arasındaki dengesizliğin giderilmesi için intibak düzenlemesi yapılmalıdır. Aylık Bağlama Oranları yükseltilmeli ve kapsamlı intibak düzenlemesi ile emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik giderilmelidir.

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  • Yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret kadar olmak üzere artırılmalıdır.

  • Emeklilik yaşı konusunda adalet ve denge sağlanmalıdır. Emeklilikte adil bir kademeli geçiş sistemi uygulanmalıdır. Bir gün, bir ay, bir yıl geç sigortalı olduğu için 15 yıl emeklilik yaşı beklemek kabul edilemez.

  • Emekli ile dul ve yetim aylıkları belirlenirken emekliler söz ve karar sahibi olmalıdır.

  • Emeklilerin sendika kurma hakkı önündeki engeller kaldırılmalı, işçi emeklilerine aylıklar belirlenirken toplu sözleşme hakkı tanınmalıdır.
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