Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alacak! Başvuru şartları belli oldu! KPSS detayına dikkat

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’na toplam 6 bin 200 personel alınacak. Başvurular öncelikle online olarak yapılacak, ardından ise müftülüklerden onaylatılacak. Alımlarda 2022 KPSS B grubu puan sırası esas alınacak. Başvuruların ardından sonuçları olumlu olan adaylar sözlü sınava girecekler.

İLK OLARAK ONLİNE BAŞVURU YAPILACAK

Başvurular 26 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Adayların ön başvurularını onaylatmak için aynı tarihler arasında herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekecek.

Sözlü sınavlar, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize, Van ve Yozgat'ta yapılacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin A bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmenliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

Hafız olmak (Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

Halen başkanlık teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak



