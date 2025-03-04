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Dizi ve sinema sektörü ile ilgili yeni gelişme! Rekabet Kurumu Başkanı duyurdu: ‘21 ayrı soruşturma yürütülüyor!’

04.03.2025 07:46
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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, cast ajanslarıyla ilgili 21 teşebbüsü soruşturduklarını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küle açıklamasında "İddialar bu ajansların komisyon oranlarını ve satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarmasıyla ilgili" ifadelerini kullandı.

Dizi ve sinema sektörü ile ilgili yeni gelişme! Rekabet Kurumu Başkanı duyurdu: ‘21 ayrı soruşturma yürütülüyor!’

Rekabet Kurumu, geçen yıl Rekabet Kanunu’nu ihlal eden firmalara 7,7 milyar TL idari para cezası verdi. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, “Adil rekabeti tam olarak sağlayıncaya kadar, vatandaşın cebine uzanan elleri defedinceye kadar kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Küle, kırmızı etten çiğ süte kadar gıda sektöründe radarlarına takılan ihlaller ve cast ajanslarına yönelik yürüttükleri soruşturmalarla ilgili açıklama yaptı.

Dünya gazetesinden Nagihan Kalsın'ın haberine göre Küle, cast ajanslarına yönelik soruşturmaların medya ve eğlence sektörü alanında yürütülen 4 incelemeden bir tanesi olduğunu söyledi. "Bu incelemeler; birbirleriyle içe içe geçmiş alanları kapsıyor" diyen Küle şu bilgileri verdi:

"Bunlardan ilki sinema gösterimi ve dağıtımı, ikincisi sinema ve dizi yapımı ile bu yapımların yurt dışı dağıtımı ve YouTube gösterimleri, üçüncüsü abonelik temelli isteğe bağlı video platformları ve dördüncüsü ise cast direktörlüğü ve cast ajanslığı/menajerliği.

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Biz saydığım bu 4 inceleme ile sektördeki bütünleşik ve iç içe geçmiş yapıların tamamındaki rekabetçi endişe ve sorunlar mercek altına almayı amaçlıyoruz. Cast direktörlüğü ve cast ajanslığı/menajerliği konusuna geri dönersek. Burada 21 teşebbüs hakkında yürütülen bir soruşturma var. İddialar söz konusu ajansların komisyon oranlarını ve birtakım satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarma ile ilgili. Buna ek olarak cast direktörlüğü ve ajans işini birlikte yapan bazı teşebbüsler var.

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Bu dikey bütünleşik yapıların sektörde yol açtığı bir takım rekabet karşıtı endişeler mevcut. Şu anda arkadaşlarımız çok geniş bir kapsamda paydaşlardan bilgi ve belge talep ettiler. Gerekirse bir takım davranışsal ya da yapısal tedbirler ile sektörün daha nasıl rekabetçi olabileceği üzerinde bir çalışmayı çok detaylı bir şekilde yürüttüğümüzü tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim."

“KIRMIZI ETLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ VAR”

Öte yandan Küle, kırmızı et sektörüne yönelik bir çalışma içerisinde oldukları bilgisini veren Küle, şunları kaydetti:

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“Kırmızı et sektörünü çok yakından, dikkatle takip ediyoruz. Kırmızı et, uzun yıllardır Kurumumuzun incelemelerine konu olmuş bir sektör. Hatta 2011 yılında Türkiye Kırımızı Et Sektörü ve Rekabet Politikası Raporu adıyla bir inceleme raporu da yayımlandı. Son yıllarda da kırmızı et piyasasındaki fiyat artışlarıyla ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Son üç yılda sektörde çok kapsamlı üç önaraştırma ve bir soruşturma sonuçlandırdık ve sektöre ilişkin önemli tespitlerde bulunduk. Hâlihazırda da bir önaraştırma ve sektör incelememiz devam ediyor.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu sinema kırmızı et soruşturma dizi
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