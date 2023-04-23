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Doğal gaz faturalarında her ay 150 TL, bir yılda 1800 TL indirim! Erdoğan duyurmuştu, detaylar netleşti

23.04.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu doğal gaz müjdesinin detayları belli oldu. Bir yıl boyunca her ay 25 metreküp doğal gaz ücretsiz verilecek, bir aylık faturalardan ise ücret alınmayacak. Her ay 25 metreküplük doğal gazın ücretsiz verilmesiyle faturalalarda 150 TL, yılda ise toplam 1800 TL'lik bir indirim söz konusu olacak. İşte tüm detaylar...

Doğal gaz faturalarında her ay 150 TL, bir yılda 1800 TL indirim! Erdoğan duyurmuştu, detaylar netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde yaptığı açıklamada doğal gaz müjdesi verdi. "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz" diyen Erdoğan, 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden de ücret alınmayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ücretsiz doğal gazla ilgili tüm detaylar netleşti.

1

BİR AY BOYUNCA FATURASIZ DOĞAL GAZ DÖNEMİ

1 ay faturasız gaz dönemi 20 Nisan'da başladı. 20 Nisan'dan sonra kesilen fatura tutarı sıfır olacak. Ama 20 Nisan'dan önce mesela 19 Nisan'da fatura kesildiyse ücretsiz fatura döneminiz 19 Mayıs olacak.

2

1 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ

Karadeniz gazı mutfak ve sıcak su kullanımındaysa tam 1 yıl ücretsiz olacak. 1 yıl boyunca her ay 25 metreküp doğal gaz ücretsiz verilecek.

GELECEK AYA DEVRETMEYECEK

ATV haberde yer alan habere göre; diyelim ki bir ay içerisinde 20 metreküp doğal gaz kullanıldı ve 5 metreküp doğal gaz kaldı. Bu kalan 5 metreküplük hak gelecek aya devredilmeyecek. Gelecek ayda kullanım hakkı yine 25 metreküp olacak.

DOĞAL GAZ FATURALARI 150 TL DAHA AZ GELECEK

Bu durumda her ay doğal gaz faturalarına yaklaşık 150 TL olarak yansıyacak.

3

MERKEZİ SİSTEMLERDE NASIL OLACAK?

En çok merak edilense merkezi sistemlerde nasıl olacak? Bu tarz sistemlerde ilk ay fatura düzenlenmeyecek. Daha sonraki aylarda ücretsiz doğal gaz uygumasında da site yönetimi faturayı buna göre düzenleyecek.

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doğal gaz fatura

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