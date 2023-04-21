Dünyada geniş yankı buldu! Karadeniz gazını böyle anlattılar: 'Enerjide bağımlılıktan kurtaracak...'

Enerjide doğal gaz ithalatıyla önemli ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde 710 milyar metreküplük Karadeniz gazı karaya ulaştı. İlk ateş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam yakıldı. Yerli gaz dünya basınında da geniş yankı buldu.
Azerbaycan Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Karadeniz gazı enerji alanında bağımlılıktan kurtaracak" sözlerini manşetine taşıdı. Yeni Musavvat gazetesi, doğal gazın bir ay ücretsiz olacağını okuyucularına duyurdu.
Belçika devlet televizyon kanalı RTBF, haberi, "Türkiye, 2020`de keşfedilen doğal gaz sahasında üretime başladı" başlığıyla paylaştı.
Fransız basınında yer alan haberde, "Erdoğan Karadeniz'den ilk gaz sevkiyatını başlattı" manşeti atıldı. Haberde gelişmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen büyük projelerin arasında yer aldığı vurgulandı.