FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Doğal gaz fiyatında 'savaş' etkisi bitti!

Doğal gaz fiyatında 'savaş' etkisi bitti!

14.03.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da cuma günü 131,2 eurodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı, yüzde 12 azalarak 115 euroya düştü. Rusya Ukrayna Savaşı'na rağmen Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz akışının devam etmesi fiyatların düşüşünde etkili oldu.

Doğal gaz fiyatında 'savaş' etkisi bitti!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin arzda kesintiye yol açacağı endişesi ile Avrupa'da doğal gaz fiyatları geçtiğimiz hafta yüzde 160 atarak rekor seviyeye gelmişti. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 110,2 eurodan açıldı. Fiyatlar, Türkiye saatiyle 10.25'te kapanışa göre yüzde 12 azalarak megavatsaat başına 115 euroya geriledi.

Rusya Ukrayna Savaşı'na rağmen Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz akışının devam etmesi fiyatların düşüşünde etkili oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle Rusya’daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.Putin, Rusya’nın enerji tedarikinde tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayarak, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya ulaşan doğal gaz sisteminin tam kapasiteyle çalıştığını belirtmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçecek devlerine rekabet soruşturmasıİçecek devlerine rekabet soruşturması
Sigaraya zam geldi! Sigaraya zam geldi!
Benzin ve motorin fiyatı ardındaki gerçek!Benzin ve motorin fiyatı ardındaki gerçek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı

Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Akaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yolda

Akaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yolda

Doktorlar için yeni statü ve emeklilik ücreti…

Doktorlar için yeni statü ve emeklilik ücreti…

Çalışanlar için erken emeklilik formülü!

Çalışanlar için erken emeklilik formülü!

Altın hesabı olanlar dikkat! Değişti...

Altın hesabı olanlar dikkat! Değişti...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Filtreden kimlerin konuk olduğunu seçemiyorum"

"Filtreden kimlerin konuk olduğunu seçemiyorum"

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Çıplak olmadığına yemin etti! Öyle bir elbise giydi ki...

Çıplak olmadığına yemin etti! Öyle bir elbise giydi ki...

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.