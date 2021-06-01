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Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

01.06.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gazda konut ve sanayi abone grupları için bugünden itibaren geçerli olacak şekilde fiyat tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 artışa gidildi.

Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

MAYIS AYINDAKİ TARİFENİN ÜZERİNE YÜZDE 1 ZAM

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mayısta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1328 lira 65 kuruş, sanayi aboneleri için 1486 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 5 artışla 1713 lira 25 kuruş oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. (AA)

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