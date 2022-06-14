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Doğal gaz fiyatlarındaki artışla ilgili yeni açıklama: Olağandışı tedbirler almamız gerekiyor

14.06.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez enerji sektöründeki fiyat artışlarının olağandışı olduğunu söyleyerek bu dönemin atlatılması için olağandışı tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. Sektördeki fiyat dalgalanmalarının, karşılarına zorluk çıkardığını belirten Bakan Dönmez olası tedbirlerin alınması durumunda geçici olarak uygulanacağını belirtti. Nisan ayından zamlanan doğal gaz fiyatları Mayıs'ta sabit kalırken Haziran'da da yüzde 30 artmıştı.

Doğal gaz fiyatlarındaki artışla ilgili yeni açıklama: Olağandışı tedbirler almamız gerekiyor

NATO PA Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Enerji sektöründe meydana gelen dalgalanmalar ve fiyat artışları hiç şüphesiz önümüzde de birtakım zorlukları karşımıza çıkartmakta. 2020 yılı ile karşılaştırdığımızda ham petrol fiyatları 2-3 kat, doğal gaz neredeyse 10 kat, kömür fiyatları da 5 kattan fazla artış gösterdi. Yaşanan bu olağandışı dönemi olağan tedbirlerle yönetmek kolay gözükmüyor. Bu sebeple geçici de olsa olağandışı tedbirleri almamız gerekiyor" dedi.

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NATO PA Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan toplantıya çok sayıda NATO üyesi ülkelerin temsilcileri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı.

"BÜYÜMEDE İLK SIRADA YER ALDIK"

Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Daha önceki enerji krizlerinden daha ağır, sonuçları uzun döneme yayılacak zorlu bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. 2021 yılında yüzde 11 büyüme ile G-20 ve AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldık. Türkiye'nin bu büyüme rakamları enerji sektörü için de önem taşımaktadır. Doğalgaz sektörüne baktığımızda Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük 4. piyasası olduğunu söyleyebilirim. İthalat bağımlılığımızın düşürülmesi amacıyla hidrokarbon aramalarımıza da ağırlık verdik" dedi.

"2. VE 3. NÜKLEER SANTRALLER İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Bakan Dönmez "Hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de sismik araştırma ve sondaj çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bulduğumuz ve bulacağımız kaynaklar Türkiye'nin ve bölgenin arz güvenliğine de ciddi katkı sağlayacaktır. Çalışmalarımızın neticesi olarak 2020 yılının dünyadaki en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdik. Nükleer enerji arz güvenliğimiz için kaynak çeşitliliğini arttıracak hem de temiz bir enerji kaynağı olarak emisyonların azaltılmasına kayda değer bir katkı sağlayacak. Ülkemizdeki ilk nükleer santralinin kurulum çalışmaları Mersin Akkuyu'da devam ediyor. Önümüzdeki yıl ilk reaktörü devreye alacağız. Bunun yanında da 2. ve 3. santraller için de yer seçimi ve teknolojiye yönelik çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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OLAĞANDIŞI TEDBİRLER SİNYALİ

Bakan Dönmez "Enerji sektöründe meydana gelen dalgalanmalar ve fiyat artışları hiç şüphesiz önümüzde de birtakım zorlukları karşımıza çıkartmakta. 2020 yılı ile karşılaştırdığımızda ham petrol fiyatları 2-3 kat, doğal gaz neredeyse 10 kat, kömür fiyatları da 5 kattan fazla artış gösterdi. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, hem arz güvenliğini sağlayacak, tüketicileri korumayı kapsayacak şekilde, hem iklim değişikliği ile mücadele ederek enerji dönüşümünü gerçekleştirmek hem de net 0 hedefine ulaşmak mecburiyetindeyiz. Yaşanan bu olağandışı dönemi olağan tedbirlerle yönetmek kolay gözükmüyor. Bu sebeple geçici de olsa olağandışı tedbirleri almamız gerekiyor" dedi. (DHA)

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Fatih Dönmez
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