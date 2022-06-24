Doğal gaz krizi derinleşiyor! Haberi bakan duyurdu: ‘Sanayide kapanmalar olabilir’

Almanya, 3 aşaması bulunan doğal gaz acil eylem planının ikinci aşamasına geçti. İkinci aşamaya geçileceği yönünde geçtiğimiz gün Alman basınında çıkan haberleri yalanlamış olan Ekonomi Bakanlığı, dün ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu.

Ekonomi Bakanlığı açıklamasında, Rusya'dan gaz arzının kısılması ve yüksek fiyatlar nedeniyle ikinci aşamaya geçildiği belirtilirken, ikinci aşamaya geçilmesinin şirketlere bu sefer fiyat artışlarını tüketicilere yansıtma imkanı vermeyeceğini vurguladı.

Doğal gazda arz güvenliğinin hali hazırda garanti altında olduğunu, ancak durumun gerginliğini koruduğunu belirten Bakanlık, Rusya'dan gaz arzının normalin yüzde 40'ı seviyesinde devam etmesi halinde Aralık ayına kadar gaz depolarının yüzde 90 oranında doldurulması için ek tedbirler gerekeceğini vurguladı.

Doğal gaz fiyatlarının yüksek olduğunu ve daha fazla yükselmelerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Ekonomni Bakaı Habeck, doğal gas depolarının doldurulması için 15 milyar euro kredi sağlayacakarını da duyurdu.

“GAZ YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE SANAYİDE KAPANMALAR OLABİLİR”

Öte yandan Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck son yaptığı açıklamasında, Rusya'dan gaz arzının şu anda düşük bir seviyede devam ettiğini ve Almanya'nın bir gaz yetersizliğine doğru gitmekte olduğunu bildirdi.

Habeck, Rusya'dan bu kış yeterli gaz gelmemesi halinde sanayinin belirli sektörlerinde kapanma olabileceğini vurguladı.

Gaz yetersizliğinden etkilenen insanlar ve şirketlere daha fazla yardım sağlanabileceğini belirten Habeck, ancak bu yardım gaz yetersizliğinin tüm etkilerini ortadan kaldırmasının mümkün olmayacağı uyarısını da yaptı.



