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Doğal gaz krizinde yeni perde! Buldukları yöntem hayrete düşürdü: Toplu ısınma dönemi... Dev sıcak alanlar oluşturulacak

13.07.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için yaptırım silahını kullanan Avrupa’yı bu kış çok büyük bir tehlike bekliyor. Doğal gaz krizinde Kuzey Akım 1 borusunda 10 günlük ‘bakım’ kapanması bölgede tedirginliği tırmandırırken, Rusya’dan doğalgaz tedarikinin tamamen durması ihtimali Avrupa’da sert tasarruf tedbirlerini devreye soktu. Bu kapsamda kışın soğuk geçtiği Almanya’da binlerce kişinin toplu halde ısınacağı özel alanlar hazırlıyor.

Doğal gaz krizinde yeni perde! Buldukları yöntem hayrete düşürdü: Toplu ısınma dönemi... Dev sıcak alanlar oluşturulacak

Avrupa’da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası ortaya çıkan doğal gaz krizinde her gün bir başka gelişme yaşanıyor. Son olarak Rusya’dan Almanya’ya doğalgaz tedarik eden Kuzey Akım 1 boru hattı bakım çalışmaları sebebiyle 10 günlüğüne kapatılması, Avrupa’da paniğe yol açtı. Alman Şehirler ve Belediyeler Birliği, doğalgaz kıtlığı ve hızla artan ısıtma maliyetlerinin çok sayıda bu kış faturalarını ödeyememesine sebep olabileceği ve buna karşı halka açık ‘ısınma alanları’ kurulması gerekebileceğini duyurdu.

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DOĞAL GAZ KRİZİNE KARŞI ‘SICAK ODA’ PLANI

Bild gazetesinin aktardığına göre Landsberg “Gelişmelerin ne kadar dramatik olacağını kimse tam olarak söyleyemez” ifadelerini kullanarak “Dondurucu soğuklarda insanların kalabileceği ‘sıcak odalar’ oluşturmayı düşünmek gerekiyor” dedi.

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Batı Almanya’da yer alan Ludwigshafen’in belediye başkanı Jutta Steinruck ise, gazeteye verdiği demeçte, Friedrich-Ebert-Halle arenasını dev bir ısınma salonuna dönüştürmek üzere olduklarını belirtti. Steinruck “Şu anda sonbahar ve kış için tüm acil durum senaryolarına hazırlanıyoruz” diyerek, tüm kentlerde benzer uygulamaların benimsenmesi çağrısında bulundu.

RUSYA’NIN YAPTIRIM UYGULADIĞI ÜLKELER

Moskova yönetimi şimdiye kadar Polonya, Bulgaristan, Hollanda, Danimarka ve Finlandiya’ya yeni ödeme planına uymadıkları gerekçesiyle doğalgaz tedarikini kesti. Avusturya ve Çek Cumhuriyeti ise doğalgazın bir kısmını Kuzey Akım 1 hattından, diğer kısmını ise Ukrayna’dan gelen bir boru hattından alabiliyor.

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"DÜNYA, BU KADAR BÜYÜK BİR ENERJİ KRİZİNE HİÇ TANIK OLMAMIŞTI"

Sidney'de düzenlenen küresel bir enerji forumunda konuşan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekerek, "Neden? Çok basit. Ukrayna'yı işgal eden Rusya, dünyanın bir numaralı petrol ve doğal gaz ihracatçısı. Sonuç olarak tüm enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel bir enerji krizi yaşandığını belirten Birol, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı. Avrupa'da bu kış çok, çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.


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