Doğal gazda tehlike çanları! Dünya böylesine tanık olmamıştı: Bu kış…

Avrupa’da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası ortaya çıkan doğal gaz krizinde yeni bir perde açıldı. Avrupa bir süredir başka kaynaklardan daha fazla tedarik sağlayabilmek için dünya genelinde arayışına devam ediyor ve oluşabilecek açıklar için sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatını artırmaya çalışıyor. Rusya'nın gaz savaşını körüklemesi Avrupa'da gaz dağıtımının belli limitler dahilinde yapılması riskini de beraberinde getiriyor.

"DÜNYA, BU KADAR BÜYÜK BİR ENERJİ KRİZİNE HİÇ TANIK OLMAMIŞTI"

Sidney'de düzenlenen küresel bir enerji forumunda konuşan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekerek, "Neden? Çok basit. Ukrayna'yı işgal eden Rusya, dünyanın bir numaralı petrol ve doğal gaz ihracatçısı. Sonuç olarak tüm enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel bir enerji krizi yaşandığını belirten Birol, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı. Avrupa'da bu kış çok, çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

KÖMÜRE DÖNÜŞ

Öte yandan Avrupa ülkeleri, Rusya'nın gönderdiği doğal gazı kısıtlama tehdidi karşısında yılın en soğuk aylarında ısınabilmek için enerji ihtiyacını nereden karşılayacağının derdine düştü. Bu durum Avrupa ülkelerinin kömür santrallerine geri dönmesi ve iklim değişikliği taahhüdünde geri adım atmasıyla sonuçlanabilir.

ÜLKELER ALARMA GEÇTİ

Almanya doğal gaz tedarikinde yaşanabilecek kesintiler için geliştirdiği üç aşamalı uyarı sisteminde ikinci seviyeyi etkinleştirerek ‘alarm’ durumu ilan etti.

Hollanda da bu iki ülkenin kararını takip ederek kömür santrallerine uygulanan kısıtlamaları kaldırdı. Daha önce kömür kullanımını kısıtlamak amacıyla fosil yakıtla çalışan santrallerin ülkenin enerji ihtiyacının yalnızca üçte birini karşılamasına izin veriliyordu.

Aralarında İtalya'nın da bulunduğu diğer bazı Avrupa ülkelerinin de enerji krizi büyüdükçe kömür santrallerine yönelmesi bekleniyor.

En kirli fosil yakıt olarak bilinen kömüre geri dönüş şimdilik geçici olarak görülüyor, yine de bu artışın AB'nin daha az kirletici enerji seçeneklerindeki ilerleyişi açısından endişe yaratıyor.



