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Doğal gaz ve petrol fiyatları durdurulamıyor!

02.03.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaş yedinci gününe girerken doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın enerji piyasalarında yarattığı arz sıkıntısı endişesiyle küresel piyasalarda doğal gaz ve petrol fiyatları artmaya devam ediyor.

Doğal gaz ve petrol fiyatları durdurulamıyor!

Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı bugün megavatsaat başına 129 avrodan açıldı. Kontratların fiyatı TSİ 10.43'te 138 avroya ulaştı. Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratları fiyatı bir önceki işlem günündeki kapanışa kıyasla yüzde 14 yükseldi.

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğal gaz altyapısının hasar görmesi ve gaz akışını kesintiye uğratabileceği beklentileri fiyatları artırıyor.

Savaşın devam etmesi durumunda petrol ve doğal gaz sağlayıcılarına yaptırım getirilmesi ihtimali de fiyatları etkiliyor.

Geçen hafta Almanya, Rus gazını ülkeye taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinde ruhsatlandırma sürecini durdurdu ve ardından ABD projeyi yürüten Nord Stream 2 şirketine yaptırım kararı aldığını açıkladı. Ayrıca, dün Nord Stream 2 şirketinin çalışanların tamamını işten çıkardığı iddia edildi.

PETROL FİYATLARI REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ

Ukrayna'da savaşın şiddetlenmesiyle petrol fiyatları Temmuz 2014'ten bu yanaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Dün 107,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7,12 artışla 112,4 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 110,7 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını açıkladı. Son olarak, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını bildirdi.

Piyasalar, bugün yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısına odaklandı. (AA)

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