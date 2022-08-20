FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Doğal gaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Dört milyon eve doğal gaz desteğine nereden başvurulur?

Doğal gaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Dört milyon eve doğal gaz desteğine nereden başvurulur?

20.08.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaz yardım başvurusunun nereden ve nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Hükümetin bütçeye koyduğu 3 milyar ile 4 milyon haneye nakit doğal gaz desteği yapılacağı belirtildi. Milyonları kapsayan doğal gaz destek ödemelerinde ikinci ödemenin ne zaman yapılacağı netleşti. Peki Doğal gaz yardım başvuru 2022 nasıl, nereden yapılır? Doğal gaz yardım başvurusu ne kadar? Yardım ödemesi ne zaman yapılacak?

Doğal gaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Dört milyon eve doğal gaz desteğine nereden başvurulur?

Doğal gaz faturalarına gelen yüksek fiyatların ardından vatandaşlara yapılan yardım ödemeleri için yeni dönem başlıyor. Elektrik ve doğal gazda uyguladığı sübvansiyon ile vatandaşa 100 milyar liralık destekte bulunduğunu belirten hükümet ayırdığı bütçe ile doğal gaz desteğinin ikinci ödemesi için tarihleri netleştirdi. İşte, Doğal gaz yardım başvurusu, ödemeler ve başvuru detayları...

başvuru edevlet

DOĞAL GAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan başvuruda bulunabiliyor. Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında daha önce 330 bin haneye yardımda bulunuldu.

Doğal gaz yardım başvuru şartları;

Doğal gaz desteği başvurusu yapmak isteyeler için şartlar şöyle;

Yardım için öncelikli kriterin hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması isteniyor. Ayrıca başvuru yapacak olan kişilerin üzerine kayıtlı mülk bulunup bulunmadığına bakılıyor. Doğal gaz yardımı verilebilmesi için hanenin yaşadığı bölgede doğal gaz altyapısı olup olmadığı da önemli.

256657-0

DOĞAL GAZ YARDIM DESTEĞİ NE KADAR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin açıklamasında, “Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 ila 1.150 TL arasında verilecek olan doğal gaz tüketim desteği için başvurular alınmakta olup, bu alanda 4 milyon haneye destek sağlanması hedefleniyor” dedi.

dogalgaz-1485985_2

DOĞAL GAZ YARDIM DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılda iki kez olan doğal gaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisanda yapılmıştı. Yardım desteğinin ikinci ödemesi ise ekim ve kasım aylarında gerçekleşecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorine zam gelmişti, sırada benzin var…Motorine zam gelmişti, sırada benzin var…
Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...
Faiz kararı sonrası dikkat çeken açıklama: 'Delilik..'Faiz kararı sonrası dikkat çeken açıklama: 'Delilik..'
Anahtar Kelimeler:
Fatih Dönmez doğal gaz Doğal gaz faturası e devlet yardım başvurusu enerji ve tabii kaynaklar bakanı hükümet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otobüs sabıkalı çıktı

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otobüs sabıkalı çıktı

Son dakika: Altın fiyatları tepetaklak! İki dev banka, iki tahmin: Gram altın için son 10 gün…

Son dakika: Altın fiyatları tepetaklak! İki dev banka, iki tahmin: Gram altın için son 10 gün…

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Motorine zam gelmişti, sırada benzin var…

Motorine zam gelmişti, sırada benzin var…

Kilosu 120 lira! 'Süper meyve' gün sayıyor

Kilosu 120 lira! 'Süper meyve' gün sayıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.