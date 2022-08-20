Doğal gaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Dört milyon eve doğal gaz desteğine nereden başvurulur?

Doğal gaz faturalarına gelen yüksek fiyatların ardından vatandaşlara yapılan yardım ödemeleri için yeni dönem başlıyor. Elektrik ve doğal gazda uyguladığı sübvansiyon ile vatandaşa 100 milyar liralık destekte bulunduğunu belirten hükümet ayırdığı bütçe ile doğal gaz desteğinin ikinci ödemesi için tarihleri netleştirdi. İşte, Doğal gaz yardım başvurusu, ödemeler ve başvuru detayları...

DOĞAL GAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan başvuruda bulunabiliyor. Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında daha önce 330 bin haneye yardımda bulunuldu.

Doğal gaz yardım başvuru şartları;

Doğal gaz desteği başvurusu yapmak isteyeler için şartlar şöyle;

Yardım için öncelikli kriterin hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması isteniyor. Ayrıca başvuru yapacak olan kişilerin üzerine kayıtlı mülk bulunup bulunmadığına bakılıyor. Doğal gaz yardımı verilebilmesi için hanenin yaşadığı bölgede doğal gaz altyapısı olup olmadığı da önemli.

DOĞAL GAZ YARDIM DESTEĞİ NE KADAR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin açıklamasında, “Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 ila 1.150 TL arasında verilecek olan doğal gaz tüketim desteği için başvurular alınmakta olup, bu alanda 4 milyon haneye destek sağlanması hedefleniyor” dedi.

DOĞAL GAZ YARDIM DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılda iki kez olan doğal gaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisanda yapılmıştı. Yardım desteğinin ikinci ödemesi ise ekim ve kasım aylarında gerçekleşecek.

