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Doğal gaz yardımı başvuru şartları neler? Doğal gaz yardımı ne kadar, nasıl alınır? Dört milyon haneye destek

02.11.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaz yardım başvuruları kapsamında dört milyon haneye destek veriliyor. Doğal gaz yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar doğal gaz yardımı başvuru şartlarını, nasıl başvurulduğunu ve yardım miktarını sorguluyorlar. Hükümetin bütçeye koyduğu 3 milyar ile 4 milyon haneye nakit doğal gaz desteği yapılacağı belirtilmişti. Peki, Doğal gaz yardımı başvuru şartları neler? Doğal gaz yardımı ne kadar, nasıl alınır?

Doğal gaz yardımı başvuru şartları neler? Doğal gaz yardımı ne kadar, nasıl alınır? Dört milyon haneye destek

Doğal gaz destek ödemeleri yılda iki kez olmak üzere gerçekleşiyor. İlk ödemenin mart ve nisan ayında gerçekleştiği doğal gaz yardımı için ikinci dönem ödemeleri gündeme geldi. Doğal gaz faturalarına gelen yüksek fiyatların ardından vatandaşlara yapılan yardım ödemeleri yapılıyor. İşte, doğal gaz yardım başvurusu, ödemeler ve başvuru detayları...

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DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin açıklamasında,

“Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 ila 1.150 TL arasında verilecek olan doğal gaz tüketim desteği için başvurular alınmakta olup, bu alanda 4 milyon haneye destek sağlanması hedefleniyor” sözlerine yer vermişti.

Bu açıklamaya göre hane başına 450 ila 1.150 TL kadar ödeme yapılacak.

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DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğal gaz desteği başvurusu için öncelikli kriterin hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması isteniyor. Ayrıca başvuru yapacak olan kişilerin üzerine kayıtlı mülk bulunup bulunmadığına bakılıyor. Doğal gaz yardımı verilebilmesi için hanenin yaşadığı bölgede doğal gaz altyapısı olup olmadığı da önemli. Diğer şartlar ise şu şekilde;

  • Türk vatandaşı olmak,
  • E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunmak,
  • Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olmak,
  • İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,
  • Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
  • Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.

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DOĞAL GAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan başvuruda bulunabiliyor. Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında daha önce 330 bin haneye yardımda bulunuldu.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı NTV canlı yayınında doğalgaz yardım parasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Mart ve nisan aylarında gerçekleşen ilk ödeme sonrası 331 bin haneye toplam 114,2 milyon lira ödendi.

Doğal gaz desteğinin ikinci ödemeleri de ekim, kasım aylarında gerçekleşecek.

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