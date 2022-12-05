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Doğal gaz yardımı ödemeleri yattı mı? Aralık ayı doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2.500 TL'ye varan destek

05.12.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaz yardımı ödemlerine ilişkin gelişmeler başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Bilindiği üzere aralık ayında 900 ila 2500 lira arasında değişen doğal gaz yardım desteği ödemelerinin gerçekleşeceği açıklanmıştı. Peki, Doğal gaz yardımı ödemeleri yattı mı? Aralık ayı doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte doğalgaz tüketim desteğine dair detaylar...

Doğal gaz yardımı ödemeleri yattı mı? Aralık ayı doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2.500 TL'ye varan destek

Doğal gaz faturalarına gelen yüksek fiyatların ardından yapılması açıklanan doğal gaz tüketim desteği 900 ila 2500 lira arasında değişmektedir. Doğal gaz destek ödemeleri yılda iki kez olmak üzere gerçekleşirken ilk ödeme mart ve nisan ayında gerçekleşti. Aralık ayının gelmesiyle beraber doğalgaz yardımı ödemelerine ilişkin tarih bilgisi sorgulanmaya başladı. İşte, doğal gaz yardım başvurusu, ödemeler ve başvuru detayları...

DOĞAL GAZ YARDIMI ARALIK AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık doğal gaz destek ödemelerine ilişkin;

"Mart ve nisan aylarında gerçekleşen ilk ödeme sonrası 331 bin haneye toplam 114,2 milyon lira ödendi." sözlerine yer vermişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerinin Aralık ayında başlayacağını duyurdu.

doğal gaz

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğal gaz desteği başvurusu için öncelikli kriterin hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması isteniyor. Ayrıca başvuru yapacak olan kişilerin üzerine kayıtlı mülk bulunup bulunmadığına bakılıyor. Doğal gaz yardımı verilebilmesi için hanenin yaşadığı bölgede doğal gaz altyapısı olup olmadığı da önemli. Diğer şartlar ise şu şekilde;

  • Türk vatandaşı olmak,
  • E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunmak,
  • Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olmak,
  • İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,
  • Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
  • Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.

doğal gaz faturası

DOĞAL GAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan başvuruda bulunabiliyor. Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında daha önce 330 bin haneye yardımda bulunuldu.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

para3

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin açıklamasında;

"Bu dönem öncesinde ilk olarak destekten yararlanma şartını esneterek, kiracı olan vatandaşlarımızı kapsama dahil ettik. Ardından 450 lira ile 1150 lira arasında olan 2022 yılı kış dönemi için belirlenen destek tutarımızı 900 lira ile 2 bin 500 lira aralığına yükselttik. Önümüzdeki günlerde ödemelerimizi gerçekleştireceğiz."

Bu açıklamaya göre belirlenen ödeme miktarı 900 TL ile 2500 TL arasında olacak.

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