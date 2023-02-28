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Elektrik üretim amaçlı doğal gaza indirim! BOTAŞ duyurdu: Mart ayından itibaren yüzde 20...

28.02.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, BOTAŞ, Mart itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı. Mesken doğal gazında ise tarife değişmedi.

Elektrik üretim amaçlı doğal gaza indirim! BOTAŞ duyurdu: Mart ayından itibaren yüzde 20...

Son dakika: BOTAŞ'ın internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.Doğal gazda martta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Mart'ta uygulayacağı satış fiyatı 1.000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1.000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 11 bin 850 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1.000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz

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