FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Doğal gaza zam geldi mi? BOTAŞ aralık ayı tarifesini yayımladı

Doğal gaza zam geldi mi? BOTAŞ aralık ayı tarifesini yayımladı

29.11.2024 18:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaza aralık ayında zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. BOTAŞ, aralık ayına ait tarife tablosunu yayımladı. Aralık itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığı bildirildi.

Doğal gaza zam geldi mi? BOTAŞ aralık ayı tarifesini yayımladı

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda aralıktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

thumbs_b_c_b86b298aa2a0b4df26ccc735fe5542a6

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

thumbs_b_c_8db5ef3b01a24b9099031c88476db9ee

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
doğal gaz BOTAŞ
En Çok Okunan Haberler
Doğal gaza zam geldi mi? BOTAŞ aralık ayı tarifesini yayımladı

Doğal gaza zam geldi mi? BOTAŞ aralık ayı tarifesini yayımladı

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Kanun değişiyor... Görevlerine geri dönebilecekler

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Kanun değişiyor... Görevlerine geri dönebilecekler

Suriye'de savaş yeniden başladı! Kritik yeri ele geçirdiler

Suriye'de savaş yeniden başladı! Kritik yeri ele geçirdiler

SON DAKİKA | TRT World Forum'a damga vuran anlar! Erdoğan protestoyu duyunca sinirlendi, tepkisini gösterince ayakta alkışlandı: "Siyonistlerin dili ağzı olma..."

SON DAKİKA | TRT World Forum'a damga vuran anlar! Erdoğan protestoyu duyunca sinirlendi, tepkisini gösterince ayakta alkışlandı: "Siyonistlerin dili ağzı olma..."

Mahfi Eğilmez'den asgari ücret açıklaması! 'Zammın anlamı yok'

Mahfi Eğilmez'den asgari ücret açıklaması! 'Zammın anlamı yok'

Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! MTV’de indirim yolda

Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! MTV’de indirim yolda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.