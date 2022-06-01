FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ? 1 HAZİRAN 2022: Doğal gaz ne kadar oldu? Doğal gaza yüzde kaç zam yapıldı? 1 Haziran 2022 Çarşamba

DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ? 1 HAZİRAN 2022: Doğal gaz ne kadar oldu? Doğal gaza yüzde kaç zam yapıldı? 1 Haziran 2022 Çarşamba

01.06.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaza zam mı geldi? 1 Haziran 2022 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından dün gece açıklama yapıldı. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette; Doğal gaza zam mı geldi? 1 Haziran 2022 Doğal gaz ne kadar oldu? Yüzde kaç zam yapıldı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ? 1 HAZİRAN 2022: Doğal gaz ne kadar oldu? Doğal gaza yüzde kaç zam yapıldı? 1 Haziran 2022 Çarşamba

Doğal gaza zam haberleri ve sosyal medya paylaşımları sonrası Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yaptığı açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haziran ayı tarife tablosu paylaşıldı. Peki Doğal gaza zam mı geldi? 1 Haziran 2022 Doğal gaz ne kadar oldu? Yüzde kaç zam yapıldı? Ayrıntılar haberimizde...

DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) web sitesinde Haziran ayı tarife tablosuna yer verildi.

Buna göre; Mayıs ayında sabit kalan doğal gaz fiyatlarına Haziran ayı itibarıyla konutlarda yüzde 30 zam yapıldı.

DOĞAL GAZ NE KADAR OLDU?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

thumbs_b2_0a7428310ebcbb3b8d6760fe98b7158e

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

DOĞAL GAZA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Doğal gaza Haziran ayı itibarıyla konutlarda yüzde 30 zam yapıldı. Doğal gaza en son Nisan ayında yüzde 35 zam yapılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurban fiyatlarında ilk rakamlar geldi! Kurban fiyatlarında ilk rakamlar geldi!
3600 ek gösterge çalışması tamamlandı! 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!
Fiyatlar yüzde 80 arttı! Firmalar çözümü böyle buldu...Fiyatlar yüzde 80 arttı! Firmalar çözümü böyle buldu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Son dakika: Vatandaşı üzen haber! Doğal gaza yüzde 30 zam

Son dakika: Vatandaşı üzen haber! Doğal gaza yüzde 30 zam

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Memur ve emeklinin enflasyon zammı belli oluyor! İşte mayıs ayı enflasyon tahmini

Memur ve emeklinin enflasyon zammı belli oluyor! İşte mayıs ayı enflasyon tahmini

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Ekmek fiyatları için flaş gelişme: Yarından itibaren...

Ekmek fiyatları için flaş gelişme: Yarından itibaren...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Ayrıldığı sevgilisi öyle bir şey yaptı ki...

Ayrıldığı sevgilisi öyle bir şey yaptı ki...

Türk erkeklerinin yüzde 31’i bu yüzden ölüyor!

Türk erkeklerinin yüzde 31’i bu yüzden ölüyor!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.