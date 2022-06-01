DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ? 1 HAZİRAN 2022: Doğal gaz ne kadar oldu? Doğal gaza yüzde kaç zam yapıldı? 1 Haziran 2022 Çarşamba

Doğal gaza zam haberleri ve sosyal medya paylaşımları sonrası Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yaptığı açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haziran ayı tarife tablosu paylaşıldı. Peki Doğal gaza zam mı geldi? 1 Haziran 2022 Doğal gaz ne kadar oldu? Yüzde kaç zam yapıldı? Ayrıntılar haberimizde...

DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) web sitesinde Haziran ayı tarife tablosuna yer verildi.

Buna göre; Mayıs ayında sabit kalan doğal gaz fiyatlarına Haziran ayı itibarıyla konutlarda yüzde 30 zam yapıldı.

DOĞAL GAZ NE KADAR OLDU?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

DOĞAL GAZA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Doğal gaza Haziran ayı itibarıyla konutlarda yüzde 30 zam yapıldı. Doğal gaza en son Nisan ayında yüzde 35 zam yapılmıştı.

