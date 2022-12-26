Doğal gaza zam mı geldi? EPDK'dan doğal gaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam

Doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağı yönünde soruya yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamasında " ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil" ifadesini kullandı. Öte yandan Doğal gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar’da yer verilen bedellerin belirlenmesine ilişkin karar yayımlandı. Peki, doğal gaza zam mı geldi? İşte ayrıntılar...

DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ?

Doğal gaz hizmet bedellerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yüzde 84 zam yapıldı.

Önümüzdeki sene için Doğal gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar’da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik kararında, söz konusu bedellerin üst sınırlarını belirleyerek, yayımladı.

01 Ocak 2023

1 Ocak 2023 Pazar günü itibariyle geçerli olacak üst sınırlar, geçen yıla oranla yükseldi.

DOĞAL GAZ BAĞLANTI BEDELLERİ 2023

KDV hariç olarak tespit edilen tavan fiyatlar ve artış oranları şu şekilde:

Abone bağlantı bedeli: 2.135 TL (Yüzde 84,36)

İlave abone bağlantı bedeli: 1.857 TL/100m2 (Yüzde 84,40)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 1.457 TL (ilk 100m için) (Yüzde 84,43)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 9 TL (ilave her 1m için) (Yüzde 83,67)

Güvence bedeli kombi: 1.352 TL/adet (Yüzde 84,44)

Güvence bedeli soba: 1.199 TL/konut (Yüzde 84,46)

Güvence bedeli merkezi sistem: 1.199 TL/BBS (Yüzde 84,46)

Güvence bedeli ocak: 77 TL (Yüzde 83,33)

Güvence bedeli şofben: 153 TL (Yüzde 84,33)

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli: 684 TL (Yüzde 84,36)

Sayaç açma kapama bedeli: 66 TL (Yüzde 83,33)

Servis kutusu söküm bedeli: 581 TL (Yüzde 84,44)

2023 İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ

G4, G6 tip sayaçlar: 116 TL/adet (Yüzde 84,12)

G10, G16, G25 tip sayaçlar: 218 TL/adet (Yüzde 84,74)

G40, G65, G100 tip sayaçlar: 433 TL/adet (Yüzde 84,25)

G160, G250, G400 tip sayaçlar: 660 TL/adet (Yüzde 84,35)

G400’den büyük tip sayaçlar: 889 TL/adet (Yüzde 84,43)

Kolon hattı: 116 TL/proje. (Yüzde 84,12)

Ön proje hizmet bedelini ise önümüzdeki sene proje başına 39 TL olacak.

