Doğal gazda ağustos tarifesi açıklandı: Konut ve sanayide zam yok! Elektrik santrallerinin ise...

BOTAŞ tarafından yapılan tarife değişikliği açıklandı. Doğal gazda mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kaldı . Elektrik santrallerinin kullandığı doğalgazın fiyatı yüzde 10 artırıldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.

BOTAŞ tarafından dün gece yapılan tarife değişikliğine göre elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın fiyatı m3 başına 12.5 liradan 13.75 liraya yükseldi.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

