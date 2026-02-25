FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Doğal gazda yeni dönem: Abonelik süreçleri hızlanacak

Doğal gazda 21 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni yönetmelikle tüketici hakları güçlendirilirken dar gelirli vatandaşlara yönelik mali kolaylıklar ve hizmet süreçlerinde dijitalleşme dönemi başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz piyasasında milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren "tüketici odaklı" yeni dönemi başlatırken hayata geçirilen düzenlemelerin abonelik süreçlerinde artışa ve piyasa hareketliliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Doğal gazda yeni dönem: Abonelik süreçleri hızlanacak

Doğal gaz piyasasında "tüketici odaklı" yeni dönemin başlamasıyla abonelik süreçleri hızlanacak! 21 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren "Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile tüketici hakları güçlendirilirken ödeme süreçlerinde geniş kapsamlı esneklik sağlandı. Özellikle dar gelirli vatandaşların mali yükünü hafifletmeyi amaçlayan düzenleme kapsamında, abonelikten faturalandırmaya kadar uzanan bilgilendirme mekanizmaları dijital altyapıya taşındı.

Doğal gazda yeni dönem: Abonelik süreçleri hızlanacak 1

BAĞLANTI BEDELİ ÖDEMELERİNDE ESNEKLİK

Sisteme yeni dahil olacak aboneler için bağlantı bedeli ödemelerinde esnekliğe gidildi. Daha önce sınırlı olan taksit imkanı, kredi kartıyla yapılan ödemelerde 6 aya çıkarıldı. Ayrıca şirketlerden kaynaklanan okuma gecikmeleri nedeniyle oluşan yüksek tutarlı faturaların, vatandaşı zorlamaması için en az 4 taksite bölünerek ödenmesi zorunlu hale getirildi.

Doğal gazda yeni dönem: Abonelik süreçleri hızlanacak 2

"GENEL MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 95 SEVİYESİNDE"

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, AA muhabirine, yeni kuralların hizmet kalitesini daha üst noktalara taşıyacağını ve sektörün dijitalleşme sürecine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahile sığmadı, konut yön değiştirdi! Sıfır azaldı, ikinci ele yöneldiler Sahile sığmadı, konut yön değiştirdi! Sıfır azaldı, ikinci ele yöneldiler

Arslan, halihazırda yüksek olan tüketici memnuniyetinin yeni düzenlemelerle daha da artırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Yeni düzenlemede bağlantı bedelinde taksitlendirme, yaşlı aylığı ve sosyal yardım alanların yeni aboneliklerinde güvence bedeli alınmaması gibi bazı uygulamalarla vatandaşların ödeme güçlüğü çekerek sistemden kopmasının engellenmesi amaçlanıyor. Dağıtım şirketlerimiz vatandaşlarımızın doğal gaz konforuna kavuşması için gerekli kolaylıkları göstermektedir." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Abone bağlantı bedelindeki taksit imkanının 3 aydan 6 aya çıkarıldığını kaydeden Arslan, "Güvence bedelinde ise ilgili kanunlar uyarınca 65 yaş üstü düzenli sosyal destek alan tüketici gruplarına muafiyet getirildi. Böylelikle, sosyal yardım alan vatandaşların doğal gaz aboneliği süreçlerindeki ek taksit ve muafiyetlerle hem hane halkı ekonomisine katkı hem de doğal gaz dağıtım hizmetine erişiminde kolaylık sağlandı." ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci el araç alacaklardan PTT hizmetine 'yoğun talep' Kilometre oyunu bitiyor İkinci el araç alacaklardan PTT hizmetine 'yoğun talep' Kilometre oyunu bitiyor

Türkiye genelinde doğal gaz abone sayısının bugün itibarıyla yaklaşık 23 milyona ulaştığını belirten Arslan, 81 ilde faaliyet gösteren 73 doğal gaz dağıtım şirketinin 65 milyonun üzerindeki aktif kullanıcıya canlı ve anlık hizmet sunduğunu kaydetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hızlı tren geliyor: Bakan Uraloğlu '2 il arası 2 saate düşecek' deyip duyurdu Hızlı tren geliyor: Bakan Uraloğlu '2 il arası 2 saate düşecek' deyip duyurdu

Doğal gaz dağıtım sektörü olarak tüketici memnuniyetinin her zaman en üst seviyede olmasını hedeflediklerinin altını çizen Arslan, "GAZBİR olarak müşteri memnuniyetinin ölçülmesine yönelik olarak ülke genelinde anket çalışmaları yapıyoruz. Yapılan son saha çalışmalarında doğal gaz dağıtım şirketlerinin genel memnuniyet oranının yüzde 95 civarında olduğu görülüyor. Abonelik öncesi, sonrası sorun giderme veya bilgilendirme gibi tüketici deneyimlerinde ise Türkiye geneli memnuniyet oranımız yüzde 90-91 bandındadır." diye konuştu.

Doğal gazda yeni dönem: Abonelik süreçleri hızlanacak 3

DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE 10 MİLYON KAĞIT TASARRUFU

Arslan, sektörün dijitalleşme vizyonuna dikkati çekerek, bazı bölgelerde hayata geçirilen dijital arşiv projeleri sayesinde 10 milyonun üzerinde kağıdın geri dönüşüme kazandırıldığını, özellikle büyükşehirlerde dijital faturaya geçiş oranının yüzde 20'ye ulaştığını kaydetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Abonelik süreçlerinin "ev konforunda" yapılabilmesi için gerçekleştirilen dijital entegrasyonlara değinen Arslan, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla vatandaşlarımız evinde, iş yerinde ve hatta internete erişimin olduğu herhangi bir noktada doğal gaz abonelik işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Tüketiciler özellikle sözleşme yenileme ve fesih işlemleri için dijital kanalları tercih etmektedir. 2019'da hizmete alınan e-Devlet hizmetleri ve mobil uygulamaların toplam işlemlerdeki payı yüzde 25'i aşmıştır. Fesih işlemlerinde ise dijital kanalların toplamdaki işlemlerdeki payı yüzde 50'ye ulaştı."

Geçmişte hizmet merkezlerine gelmeyi zorunlu kılan bağlantı sözleşmelerinin, pilot şehirlerde dijital ortama taşındığını anımsatan Arslan, "3 bin personel ve 3 bin 750 hat kapasiteli çağrı merkezlerimizle yıllık 6,5 milyon çağrıya yanıt veriyoruz. Ortalama bekleme süresinin 1,5-2 saniye olduğu merkezlerimizde, her 4 tüketiciden 3’ü acil durumlarda hizmete kolayca ulaştığını ve şikayetine hızlı müdahale edildiğini teyit ediyor." bilgisini paylaştı.

BAŞKENT'TE "2026 ABONE YILI" İLAN EDİLDİ

Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel de abone bağlantı bedelinde kredi kartına taksit imkanının 6 aya çıkarılmasının vatandaşlar için önemli bir mali kolaylık sağladığını vurgulayarak, bu esnekliğin doğal gaz sistemine yeni dahil olacak aboneler açısından ciddi bir teşvik unsuru olacağının altını çizdi.

Şirketin yatırım hamlelerine ve stratejik hedeflerine değinen Yüksel, "Şirketimiz son 3 yılda Başkentimize 5 milyon 500 bin metrelik şebeke yatırımı yapmıştır. Bu uygulamanın diğer yakıt türlerine göre hem daha ekonomik hem de çevre dostu olan doğal gaza geçişi hızlandırmak için yoğun çaba gösteren şirketimizin abone ediniminde karşılaştığı güçlüklerin aşılması açısından faydalı olacağına inanıyoruz." dedi.

Yüksel, Ankara'nın kırsal mahallelerine doğal gaz arzı sağlanmasını köye dönüşleri teşvik edecek stratejik bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, bu konforu kentin her noktasında yaygınlaştırmak amacıyla 2026'yı "Abone Yılı" ilan ettiklerini duyurdu.

Bu kapsamda yürütülen saha çalışmalarına ilişkin Yüksel, "Bu doğrultuda, doğal gaz hattımızın ulaştığı hanelere gerekli bilgilendirmeler yapılmakta, abone bağlantı ve güvence bedellerine yönelik uygun taksitlendirme imkanları sunulmakta ve iç tesisat projelerinin uygun koşullarda finanse edilebilmesi amacıyla finansal kuruluşlarla işbirliği görüşmeleri yürütülmektedir." bilgisini paylaştı.

Yüksel, Ankara genelinde aylık periyodlarda tüm sayaçların okuma işlemlerinin düzenli olarak yapıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Okuması yapılamayan bir sayaç olması durumunda müşterilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan işlemleri taksitlendirilmektedir. Şirketimiz tarafından tüketici yararına uygulanmakta olan bu düzenlemenin, mevzuatta daha açık ve kapsamlı şekilde yer almasını önemli buluyor, söz konusu düzenlemenin Başkentgaz ile abonelerimiz arasındaki mevcut güven ilişkisini daha da güçlendireceğine ve müşteri memnuniyetine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Bugün itibarıyla tüm hizmetlerini dijital kanallar üzerinden sunarak sektördeki öncü konumlarını sürdürdüklerini belirten Yüksel, "Şirketimiz SMS göndererek faturalarla ilgili hatırlatma mesajlarını iletmekte ve elektronik posta adresini bildiren abonelerine de e-posta yoluyla faturalarını ulaştırmaktadır. Fatura tutarı ve son ödeme tarihinin SMS ile bildirilmesinin zorunlu hale gelmesi, şeffaflık ve bilgilendirme açısından çok önemli bir adımdır. Bu kapsamda geliştirdiğimiz Başkentgaz Mobil uygulaması ile abonelerimizin tüm süreçleri kolaylıkla her yerden takip edebileceği, hızlı ve güvenilir bir dijital hizmet altyapısı sunuyoruz. Abonelerimiz tarafından yapılan işlemlerin yüzde 50'si dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fitch’ten dikkat çeken Türkiye analizi!Fitch’ten dikkat çeken Türkiye analizi!
Dolar/TL 43,87 seviyesinden işlem görüyorDolar/TL 43,87 seviyesinden işlem görüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz EPDK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.