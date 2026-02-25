FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı adım adım yaklaşırken emekli bayram ikramiyesine kilitlendi. Bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı, zammın ne kadar olacağı merakla beklenirken SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. Ankara kulislerinden aldıkları güçlü duyumların, bu bayramda mutlaka bir artış yapılacağı yönünde olduğunu vurgulayan Karakaş, en güçlü rakamı aktarırken bir ihtimali daha işaret etti.

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu
Hande Dağ

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2026? Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin Ramazan Bayramı öncesi ne kadar olacağını araştırıyor. Bayram ikramiyelerine dair gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişken kulis bilgileri de paylaşılıyor. Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl 4000 TL olarak uygulanmıştı. Peki, bu sene bayram ikramiyesinin ne kadar olması bekleniyor? İşte son dakika emekli bayram ikramiyesi ile ilgili gelişmeler...

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş güçlü duyumlar deyip duyurdu 1

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında milyonların merakla beklediği bayram ikramiyesi konusunda Ankara kulislerinden gelen son bilgileri paylaştı. Karakaş, artış oranına ilişkin güçlü sinyalleri ve masadaki rakamları değerlendirdi.

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş güçlü duyumlar deyip duyurdu 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyesinin ilk olarak başladığı 2018 yılından itibaren yaşadığı değişimi aktaran Karakaş, "Ankara kulislerinden aldığımız güçlü duyumlar, bu bayramda mutlaka bir artış yapılacağı yönünde. Peki artış oranı ne kadar olacak? Gözler şimdi yeni rakamın ilan edileceği günde!" dedi.

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş güçlü duyumlar deyip duyurdu 3

Ekonomi yönetiminden gelen güçlü sinyallerin 17 milyona yakın emekli ve hak sahiplerine verilecek ikramiyede yapılacak artışın %25 ile sınırlı kalması yönünde olduğunu söyleyen Karakaş, aksi takdirde bütçe dengelerine ve dezenflasyon sürecine dikkate değer oranda olumsuz etkilemesinin söz konusu olacağının ileri sürüldüğünü belirtti.

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş güçlü duyumlar deyip duyurdu 4

Karakaş "Bu bağlamda Ankara kulislerinde 5.000 TL’lik rakamın ilan edilmesi kuvvetle muhtemel hâle geldi. Ancak son anda Cumhurbaşkanımızın tesiriyle bu rakamın 5.500 TL’ye ya da zayıf bir ihtimal de olsa 6.000 TL’ye yükseltilmesi konuşuluyor" dedi.

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş güçlü duyumlar deyip duyurdu 5

Devamında Karakaş "Hasılıkelam genel olarak şimdilik 5.000 TL’lik rakamın ağırlık kazandığını ve bu rakamın ilan edileceği beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş güçlü duyumlar deyip duyurdu 6

KİMLER ALABİLECEK?

28 Şubat tarihinin kritik bir eşik olduğunu da söyleyen Karakaş, henüz emekli olmayıp şartları tutanların, 28 Şubat gününe kadar dilekçesini SGK'ya ulaştırması gerektiğini, bu tarihe kadar başvuran herkesin bayram ikramiyesi listesine adını yazdıracağını kaydetti.

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş güçlü duyumlar deyip duyurdu 7

Herkesin tam ödeme almadığına da vurgu yapan Karakaş, tam ödemenin kendi çalışmasıyla emekli olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensupları için olduğunu, dul ve yetimlerin de aldıkları maaş oranına göre ikramiye aldığını belirtti. İş kazası - meslek sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapıldığını aktardı.

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş güçlü duyumlar deyip duyurdu 8

Yalnızca emeklilerin değil, şehit yakınlarının, gazilerin, güvenlik korucularının ve şampiyon sporcuların da bu ödemeden faydalanacağını kaydeden Karakaş, "Primsiz 65 yaş aylığı alanlar, primsiz engelli maaşı alanlar ve banka/oda sandıklarından (TOBB vb.) emekli olanlar maalesef SGK'nın bu ikramiye ödemesinden yararlanamıyor" dedi.

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş güçlü duyumlar deyip duyurdu 9

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

İkramiyelerin bayramdan önce hesaplara geçmesinin beklendiğini de vurgulayan Karakaş, tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak ödemelerin, mart ayının ortasından itibaren (Ramazan'ın son haftası) kademeli olarak başlamasının beklendiğini aktardı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ŞOK'a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor!ŞOK'a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor!
Warner Bros. Discovery, yeni satın alma teklifini incelediğini açıkladıWarner Bros. Discovery, yeni satın alma teklifini incelediğini açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bayram ikramiyesi Emekli bayram ikramiyesi emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

İslam Memiş'ten altın fiyatları uyarısı

İslam Memiş'ten altın fiyatları uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.