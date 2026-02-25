Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2026? Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin Ramazan Bayramı öncesi ne kadar olacağını araştırıyor. Bayram ikramiyelerine dair gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişken kulis bilgileri de paylaşılıyor. Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl 4000 TL olarak uygulanmıştı. Peki, bu sene bayram ikramiyesinin ne kadar olması bekleniyor? İşte son dakika emekli bayram ikramiyesi ile ilgili gelişmeler...

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında milyonların merakla beklediği bayram ikramiyesi konusunda Ankara kulislerinden gelen son bilgileri paylaştı. Karakaş, artış oranına ilişkin güçlü sinyalleri ve masadaki rakamları değerlendirdi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyesinin ilk olarak başladığı 2018 yılından itibaren yaşadığı değişimi aktaran Karakaş, "Ankara kulislerinden aldığımız güçlü duyumlar, bu bayramda mutlaka bir artış yapılacağı yönünde. Peki artış oranı ne kadar olacak? Gözler şimdi yeni rakamın ilan edileceği günde!" dedi.

Ekonomi yönetiminden gelen güçlü sinyallerin 17 milyona yakın emekli ve hak sahiplerine verilecek ikramiyede yapılacak artışın %25 ile sınırlı kalması yönünde olduğunu söyleyen Karakaş, aksi takdirde bütçe dengelerine ve dezenflasyon sürecine dikkate değer oranda olumsuz etkilemesinin söz konusu olacağının ileri sürüldüğünü belirtti.

Karakaş "Bu bağlamda Ankara kulislerinde 5.000 TL’lik rakamın ilan edilmesi kuvvetle muhtemel hâle geldi. Ancak son anda Cumhurbaşkanımızın tesiriyle bu rakamın 5.500 TL’ye ya da zayıf bir ihtimal de olsa 6.000 TL’ye yükseltilmesi konuşuluyor" dedi.

Devamında Karakaş "Hasılıkelam genel olarak şimdilik 5.000 TL’lik rakamın ağırlık kazandığını ve bu rakamın ilan edileceği beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

KİMLER ALABİLECEK?

28 Şubat tarihinin kritik bir eşik olduğunu da söyleyen Karakaş, henüz emekli olmayıp şartları tutanların, 28 Şubat gününe kadar dilekçesini SGK'ya ulaştırması gerektiğini, bu tarihe kadar başvuran herkesin bayram ikramiyesi listesine adını yazdıracağını kaydetti.

Herkesin tam ödeme almadığına da vurgu yapan Karakaş, tam ödemenin kendi çalışmasıyla emekli olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensupları için olduğunu, dul ve yetimlerin de aldıkları maaş oranına göre ikramiye aldığını belirtti. İş kazası - meslek sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapıldığını aktardı.

Yalnızca emeklilerin değil, şehit yakınlarının, gazilerin, güvenlik korucularının ve şampiyon sporcuların da bu ödemeden faydalanacağını kaydeden Karakaş, "Primsiz 65 yaş aylığı alanlar, primsiz engelli maaşı alanlar ve banka/oda sandıklarından (TOBB vb.) emekli olanlar maalesef SGK'nın bu ikramiye ödemesinden yararlanamıyor" dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

İkramiyelerin bayramdan önce hesaplara geçmesinin beklendiğini de vurgulayan Karakaş, tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak ödemelerin, mart ayının ortasından itibaren (Ramazan'ın son haftası) kademeli olarak başlamasının beklendiğini aktardı.