Hızlı tren geliyor: Bakan Uraloğlu '2 il arası 2 saate düşecek' deyip duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Trabzon ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar TL üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirtip "2002'de 56 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 266 km'ye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını 89 km'den 559 km'ye yükselttik" dedi. Trabzon-Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerin birbirine bağlanacağını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonlu siyaset, bürokrat ve iş insanları ile İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Trabzon'un, tarih boyunca vatana sadakatin, cesaretin ve fedakarlığın sembol şehirlerinden biri olduğunu anlatan Uraloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1924’te Trabzon’a gelişinde "Trabzon, fedakârlığın adıdır" diyerek ifade ettiği bu eşsiz ruhun, 11 Şubat 1924’te TBMM tarafından Trabzon Kayıkçılar Loncası'na verilen İstiklal Madalyası'nın topyekun Trabzon halkının vatanperverliğine adandığını dile getirdi.

Uraloğlu, Trabzonluların içlerinde bitmeyen bir memleket özlemi taşıdığını vurgulayarak, "İçimizdeki Karadeniz inadıyla dünyanın neresine gidersek gidelim; her yerde aynı dik duruşumuzu koruruz. Toprağımızın kokusu, yaylalarımızın dumanı soğuğu, ormanlarımızın yeşili, denizimizin mavisi damarlarımızda akar. Bizim için Trabzon, sadece bir şehir değil; bir aşk, bir meydan okuma, bir duruştur. En önemlisi mert, sözünün eri, yüreği dağ gibi, eli açık uşaklarımız, çalışkan kadınlarımız, Trabzonlularımız…" diye konuştu.

"KANUNİ BULVARI'NDA SONA YAKLAŞTIK"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Trabzon'a yaptıkları yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Trabzonumuzun ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2002'de 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 266 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden yaklaşık 560 kilometreye yükselttik. Karadeniz Sahil Yolu’nu tamamladık, Uzungöl Turizm Merkezi Yolu, Tanjant Yolu gibi önemli projeleri hizmete sunduk. Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana Tüneli'ni inşa ettik. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Boztepe Tünellerini açtık. Bugün itibarıyla Kanuni Bulvarı Yolu, Trabzon-Maçka Yolu ve Trabzon Güney Çevre Yolu gibi 23 kara yolu projemize devam ediyoruz. Şehir içi trafiğine nefes aldıracak Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolu'muzu da iki kesim halinde hayata geçiriyoruz. Birinci etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu projeyle, Karadeniz Sahil Yolu’nun özellikle Akçaabat-Arsin arasındaki kesiminde şehir içi trafiği ve özellikle Sarp Sınır Kapısı'na yönelen ağır transit trafiği birbirinden ayıracağız."

"YENİ HAVALİMANININ İHALESİNİ YAPTIK"

Uraloğlu, Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi ile Samsun'dan itibaren, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentleri birbirine bağlamış olacaklarının altını çizdi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon Havalimanı'nı 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladık. Şimdi yeni projemiz kapsamında mevcut pistten biraz daha kuzeye 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine denizde yeni havalimanımızı inşa edeceğiz. Yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimi yaptık. Yakın zamanda temeli atıp yapım çalışmalarına başlayacağız. Yeni havalimanımız, hem yerel ekonomimizi canlandıracak hem de Trabzon'u dünyanın nabzını tutan bir havacılık merkezi olarak konumlandıracaktır. Bu yatırımlar sadece Trabzon için değil, Karadeniz için, tüm Türkiye için birer nişanedir. Trabzon kalkınırsa Karadeniz yükselir. Karadeniz yükselirse Türkiye güçlenir. Biz Trabzonlular, Karadeniz'in dalgalarıyla yoğrulduk, yaylaların serinliğiyle şekillendik. Trabzon bizimle, biz Trabzon ile varız. Bizlerin azmi, sevgisi ve birliği bu şehri büyütecek."

Uraloğlu Trabzon-Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi ile Samsun'dan itibaren, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentleri birbirine bağlamış olacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Artvin Giresun Ordu Rize Samsun Trabzon hızlı tren ulaştırma ve altyapı bakanı ulaştırma ve altyapı bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
