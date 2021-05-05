Doğal kaynak suyu bulundu: 518 bin liralık ekonomik kazanç sağlanacak

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, kuraklık tehlikesine karşı ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayabilmesi için 4 ayrı noktada doğal kaynak suyu tespit etti. Yenişehir Mahallesi’ndeki Bağdat Deresi mevkiinde aylık 12 milyon litre kapasiteli içme suyu bulundu. Bu sudan elde edilecek 518 bin liralık ekonomik kazanç ile ilçeye yeni yatırımların yapılması planlanıyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın yaptığı açıklamada ilçede 4 ayrı noktada içme suyu kaynağı bulunduğunu belirtti.

"4 NOKTADA SU BULDUK"

Kırıkkale Belediyesi Sular Birliğine aylık 300 bin lira kadar ücret ödendiğini belirten Türkyılmaz, "Yahşihan’daki su kaynaklarını sular birliğinden alıyoruz ve aylık 300 bin lira Kırıkkale Belediyesi Sular Birliğine ödüyoruz. Altyapı nedeniyle Yahşihan’da su kaybımız oldu. Su kayıplarından ziyade memlekette daha fazla su kaynakları bulabilir miyiz diye uğraşıyoruz. Yahşihan’da 4 noktada su bulduk bir tanesini çıkarttık" dedi.

"SU HAYATTIR, SU GELECEKTİR"

Aylık 12 milyon litre kapasitesinde su kaynağı bulduklarını ifade eden Türkyılmaz, yaklaşık 518 bin lira ekonomik olarak kazanç sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti: