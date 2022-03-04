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Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor mu? 2022 doğalgaz desteğinden kimler yararlanabilir?

04.03.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan doğalgaz desteği ödemeleriyle ilgili detaylar, şubat ayının sona ermesiyle daha sık araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını vatandaşlara duyurmuştu. Öte yandan doğalgaz desteği başvurularının, e-Devlet üzerinden alınacağı belirtilmişti. İşte detaylar...

Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor mu? 2022 doğalgaz desteğinden kimler yararlanabilir?

Mart ayının gelmesiyle vatandaşlar doğalgaz desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını ve destek için başvuruların nereden gerçekleştirileceğini araştırmaya koyuldu. Başvurular e-Devlet uygulaması üzerinden yapılıyor. Başvuruda bulunmak için, 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresine erişim sağlanılmalıdır. İşte doğalgaz ödemeleri detayı...

Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor mu? 2022 doğalgaz desteğinden kimler yararlanabilir?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Yanık ihtiyaç sahiplerine sağlanan doğalgaz desteği başvurularının e-Devlet üzerinden yapıldığını söylemiş ve, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek” ifadelerini açıklamasına eklemişti.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR?

Doğalgaz desteği ödemeleirnin mart ayında gerçekleştirileceğini belirten Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek” diye konuştu.

Doğalgaz yardımı başvurusunda bulunmak için ihtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı olan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan tüm vatandaşlar destekten yararlanabilir.

Doğalgaz desteği ödemeleiryle ilgili konuşan Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.” dedi. Mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez verilen söz konusu yardımın mart ve ekim ayında yapılması bekleniyor.


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