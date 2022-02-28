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Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman sona erecek? 2022 doğalgaz desteği ödemeleri ne kadar?

28.02.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın başlangıcıyla meydana gelen doğalgaz zamları nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşların yardımına yetişti. Bilindiği üzere vatandaşlara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğalgaz desteği sağlanıyor. Detaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından aktarılmıştı. Peki Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman sona erecek? 2022 doğalgaz desteği ödemeleri ne kadar? İşte merak edilenler...

Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman sona erecek? 2022 doğalgaz desteği ödemeleri ne kadar?

Doğalgaz desteği başvuruları başvurularının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şubat ayında başlayacağı belirtilmişti. Doğalgaz desteği ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanıyor. Başvurunun detayları ilgililer için aktarılmıştı. Şubat ayının sonlarına gelinmesiyle doğalgaz fatura desteğiyle ilgili araştırmalar sürüyor. 2022 doğalgaz desteği ödemeleri ne kadar?

DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİNDEN KİMDEN YARARLANABİLİR?

Bakan Yanık, doğalgaz fatura desteğinden ihtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı olan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan tüm vatandaşların yararlanabileceğini söyledi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağını açıklayan Bakan Yanık, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek” ifadelerini kullandı.

Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman sone erecek? 2022 e-Devlet doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır?

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Öte yandan Bakan Yanık, doğalgaz desteği ödemeleriyle alakalı merak edilen bilgiyi paylaştı. Ödemelerin mart ayı içerisinde gerçekleştirileceğini açıklayan Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek” ifadelerini kullandı.

Binlerce vatandaşın yararlanmak için detayları araştırdığı doğalgaz desteğine ilişkin açıklamaların devamında, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.” ifadeleri yer aldı.

Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman sona erecek? 2022 doğalgaz desteği ödemeleri ne kadar?

"YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME YAPACAĞIZ"

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara ya da hayatlarını cihaza bağlı devam ettiren vatandaşlara ek ödeme gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” dedi.

Öte yandan Bakan Yanık, “Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlayacağız” diye konuştu.

DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online ortamda alınacak. Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından detaylı incelenecek. Destek için uygun görülen adaylar tespit edilecek ve ödemeleri yapılacak.


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