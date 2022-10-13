Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman? Doğalgaz destek ödemeleri tarihi belli mi? e-Devlet başvuru sayfası

Doğalgaz desteği ödemeleri başvuruları devam ediyor. e-Devlet üzerinden alınacak başvuruların ne zaman sona ereceği ve ödemelerin ne zaman yapılacağı bir sonraki merak konusu oldu. Bilindiği üzere başvurular 5 Eylül itibarıyla alınmaya başlandı. Peki doğalgaz destek ödemeleri ne zaman? Doğalgaz destek ödemeleri tarihi belli mi? İşte detaylar...

DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Doğalgaz destek ödemelerinin ekim-kasım aylarında ihtiyaç sahiplerine sağlanması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz destek ödemeleri hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950 - 2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz.

Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı geniştettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirlendikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak"

DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği başvurusu e-Devlet üzerinden alınıyor. Yardım başvurusunda bulunmak içiin e-Devlet'in, 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresine erişim sağlayınız.

DOĞALGAZ YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bakan Yanık, doğalgaz desteğinden daha fazla hanenin faydalanması için yeni düzenlemeler yaptıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

