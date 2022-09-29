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Doğalgaz faturanızı bu yöntemle düşürün! Soğuk havaların evinize girmesini engelliyor

29.09.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar yüzünü göstermeye başladı. Yazlıkların yerini kışlıklar aldı. Hal böyle iken bu kış doğalgazdan tasarruf yolları da sıkça araştırılan konular arasında yer aldı. Evin ısısını artıracak bu yöntemi çoğu kişi bilmiyor! PVC pencere ayarı, ısı tasarrufu konusunda önemli bir fark oluşturuyor.

Doğalgaz faturanızı bu yöntemle düşürün! Soğuk havaların evinize girmesini engelliyor

Kış resmen geri geldi! Sıcak havaların yerini yavaş yavaş soğuk havalar almaya başladı. Vatandaşlar tasarruf için yöntemler araştırırken, eve soğuk girmesini engelleyen o taktik sosyal medyada gündem oldu.

PVC PENCERELERE YAZ VE KIŞLIK AYARI YAPIN

Pencerenin veya kapının kilit mekanizmasını bulun. Yuvarlak ya da oval pim şeklinde olan bu mekanizmayı göreceksiniz. Yuvarlak mekanizmanın ortası alyan ucuna benzer şekilde altıgen yapıdadır. Pencerenin yazlık kışlık modunu buradan ayarlayabilirsiniz. Tornavida veya alyan anahtar sokarak kilidi döndürün.

Doğalgaz faturanızı bu yöntemle düşürün! Soğuk havaların evinize girmesini engelliyor

Ancak cıvatayı tamamen çevirmeyin. Tam olarak 90 derece dönmeli... Bu adımları doğru uyguladıysanız, pencereniz daha sıkı kapanır. Aksi taktirde tekrar deneyin. Cıvataları kontrol edin. Sağ tarafa dönmeleri gerekiyor.

Silindir kilidin üzerindeki çentik sola (içeri) dönük ise lastik daha fazla sıkılacağı için hava girişi az olur. Ortada ise standart ayar geçerlidir. Çentik sağa (dışarı) dönük ise bu durum yaz ayları için uygundur.

Yani mekanizma evin içine doğru gelirse kış ayarındadır. Dışa, sokağa doğru ise yaz ayarındadır.


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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz fatura
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