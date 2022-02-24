Doğalgaz fiyatları yükseldi mi? Sert yükseliş! Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da doğalgaz fiyatları ne kadar oldu?

Rusya’nın Ukraya’ya dönük işgal operasyonunu başlatması sonrası petrol ve altının yanında doğalgaz fiyatları da oldukça sert yükseldi. Yaşanan artışın detayları merak ediliyor. Peki Avrupa'da doğalgazda son durum ne?

DOĞALGAZ FİYATLARI ARTTI MI?

Bugün Rusya Ukrayna savaşı sonrası Brent petrolün varil fiyatı 102 doları görürken, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de Mart vadeli kontratlar için fiyatlar bu sabah yüzde 35’lik artışla beraber 120 Euro’ya kadar yükseldi. Geçtiğimiz sene Şubat ayında 17 euro seviyelerinde olan bu rakam, Aralık 2021 tarihinde 166 Euro’yu görmüştü.

Nisan vadeli kontratlarda fiyat artışı ise yüzde 37’yi aşmış ve 121 Euro’yu görmüş durumda. 120 Euro’luk TTF fiyatı, bin metreküp gazın fiyatının 1277 Euro (1436 dolar) olması anlamına gelmekte.

Almanya’nın Rus gazını taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinde ruhsat sürecini iki gün önce askıya aldığını duyurmasıyla gaz fiyatları yükselişe geçmişti, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Medvedev, Almanya’nın kararı üzerine Twitter’dan yapmış olduğu açıklamada, “Avrupalıların doğalgaza 2000 Euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz” ifadelerini kullanmıştı.

