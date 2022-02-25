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Doğalgaz fiyatlarında sert düşüş! Yüzde 30 geriledi

25.02.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 60'dan fazla artış kaydetmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 30 'a geriledi. Rusya'nın boru hatlarıyla Avrupa'ya gaz tedarikini arttırdığı yönünde açıklamalar fiyatları aşağı yönlü etkiledi.

Doğalgaz fiyatlarında sert düşüş! Yüzde 30 geriledi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 134,3 avrodan kapanmıştı.

Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 17.03'de 93,7 avroyu gördü. Böylece Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 30 geriledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini bildirdi.

Rusya'nın boru hatlarıyla Avrupa'ya gaz tedarikini arttırdığı yönünde açıklamalar fiyatları aşağı yönlü etkiledi.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor. (AA)

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