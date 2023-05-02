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Doğalgaz hangi tarihten itibaren bedava? Bu ay doğalgaz bedava mı, fatura gelmeyecek mi?

02.05.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalgazın hangi tarihten itibaren bedava olacağına dair araştırmalar hız kazandı. Ücretsiz doğalgaz müjdesinin üzerinden geçen kısa sürenin ardından Resmi Gazete detaylar açıklandı. Karadeniz'den çıkarılan doğalgaz münasebetiyle ilk ay doğalgazın bedava olacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili kararı imzaladı. Peki, Doğalgaz hangi tarihten itibaren bedava olacak? Bu ay doğalgaz bedava mı, fatura gelmeyecek mi? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Doğalgaz hangi tarihten itibaren bedava? Bu ay doğalgaz bedava mı, fatura gelmeyecek mi?

Ücretsiz doğalgaz müjdesi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. 1 ay bedava 11 ay boyunca ise indirimli olacak olan doğalgazın ne zamandan itibaren bedava olacağı ise tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Doğalgaz hangi tarihten itibaren bedava? Bu ay doğalgaz bedava mı, fatura gelmeyecek mi? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm ayrıntılar..

DOĞALGAZ HANGİ TARİHTEN İTİBAREN BEDAVA?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasındaki doğalgaz tüketimi için ücret ödenmeyecek.

Faturalı aboneliklerin yanı sıra ön ödemeli/kartlı sayaçlarda da hem ücretsiz gaz, hem indirim geçerli olacak. 25 metreküplük ücretsiz doğal gaz hakkı, bir sonraki aya devretmeyecek.

Gaz indirimi 11 ay boyunca faturalara ortalama 120-130 lira olarak yansıyacak.

Doğal gazla merkezi ısıtması yapılan apartman ve sitelerde de doğal gazın ücretsiz olduğu ilk bir aylık süreçte, gaz ücreti kesilmeyecek. Sonraki 1 yıllık süreçte ise her daire için o ilin tarifesine göre 25 metreküp gaza gelen tutar düşürülecek.

Doğalgaz faturası 1

BU AY DOĞALGAZ FATURASI GELECEK Mİ?

Doğal gazın ücretsiz olduğu 1 aylık süreçte de vatandaşlara fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutar bilgileri yer alırken, “ödenmesi gereken” kısmında ise “sıfır” yazacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz “Gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay, o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek” dedi.

Doğalgaz faturası 3

DOĞAL GAZDA BİR İNDİRİM DAHA

BOTAŞ, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranında indirim yapıldığını duyurdu.

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