Doğalgaz ve elektrik kesintileri 1 milyar lira kayba sebep olacak

İran'dan Türkiye’ye gelen doğalgaz iletim hattındaki arızaya bağlı olarak gaz akışının kesintiye uğraması nedeniyle sanayinin doğalgaz kullanımı kısıtlanmıştı.

TEİAŞ da Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgelerinde (OSB) bu hafta 72 saat süreyle elektrik kısıntısı uygulanacağını duyurmuştu.

Aslan yaptığı açıklamada, "10 günlük doğalgaz kesintisi ve şu an üç gün olarak bildiğimiz elektrik kesintisi elbette ciddi bir etki yaratacak. Sektörde yıllık yaklaşık yüzde 1 üretim gerilemesine eş değer bir kayıp olacak. Sektöre 1 milyar TL kayba sebep olacak" dedi. (REUTERS)

