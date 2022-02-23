Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı!

Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık doğalgaz yardımı için 216 bin kişinin başvurduğunu açıklamıştı. İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı!

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği başvuruları bakanlık tarafından sunulmakta olan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirilecek olan ödemelerde 450 ile 1150 TL arasında değişen miktarlarda vatandaş için doğal gaz desteği sağlanmış olacak.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabiliyor.

Bakan Derya Yanık,konuyla ilgili 'Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek.' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız.’ ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

ÖDEMELER İKİ EŞİT TAKSİT İLE YAPILACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, desteğin illerin sıcaklık ihtiyacına göre yapılacağını söyledi. “Erzurum’daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege’deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil” diyen Yanık, “O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksit ile yapacağız bu ödemeleri. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün 2 katından fazla hane sayısı bu. Sadece kömür alan hanelere değil yani. Senelik 3 milyar liraya yakın bir destek öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

