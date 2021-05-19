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DogeCoin nedir? DogeCoin değeri ne kadar?

19.05.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarında yaşanan hareketlilik sürüyor. En popüler kripto para birimlerinden biri olan DogeCoin en çok aranan kripto para birimleri arasında yer alıyor. Peki, DogeCoin nedir? DogeCoin değeri ne kadar? İşte, ayrıntılar...

DogeCoin nedir? DogeCoin değeri ne kadar?

Elon Musk ile anılan DogeCoin en popüler kripto para birimleri arasında yer alıyor. DogeCoin ile parasını değerlendirmek isteyenler DogeCoin nedir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

DOGECOİN NEDİR?

Kripto piyasalarının en büyük spekülatörlerinden olan Elon Musk’la birlikte ismini duymaya başladığımız dogecoin; 2013 yılından itibaren ortaya çıkmıştır. Şuan işlem hacmi 13.282.369 tl olan dogecoin piyasa sıralamasında 6. Sırada yer almaktadır.

Günümüzde talebi artan kripto piyasalarında bilinirliği olan DogeCoin de son dönemlerdeki manipülasyonlardan nasibini almıştır. Son 24 saatte %17.19 değer kaybı yaşayan dogecoin 1 doge = 0.3987 dolar’dan işlem görmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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