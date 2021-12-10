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Doğu Ekspresi’ne nasıl bilet alınır? 2021-2022 Doğu Ekspresi yataklı bilet fiyatları…

10.12.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarını araştırmaya koyuldu.15 Aralık tarihinde başlayacak olan Doğu Ekspresi seyahatleri için bilet almanın yöntemi de araştırılıyor. Peki Doğu Ekspresi’ne nasıl bilet alınır? İşte 2021-2022 Doğu Ekspresi yataklı bilet fiyatları…

Doğu Ekspresi’ne nasıl bilet alınır? 2021-2022 Doğu Ekspresi yataklı bilet fiyatları…

Ankara-Kars arasında sefer gerçekleştiren Turistik Doğu Ekspresi’nin bilet fiyatları açıklandı. Doğu Ekspresi ile seyahat turuna çıkmak isteyen vatandaşlar bilet alma yöntemini merak ediyor. İşte Doğu Ekspresi turu bilet alma yöntemi...

DOĞU EKSPRESİ BİLET ALMA YÖNTEMİ!

Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar tarafından bilet fiyatları ilgiyle araştırılıyor. Seferler 15 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olan Doğu Ekspresi, haftada iki gün karşılıklı şekilde Çarşamba ve Cuma günleri Ankara’dan, Pazar ve Cuma günleri ise Kars’tan yola çıkacak. Biletler TCDD’nin e-bilet sayfası üzerinden satışa çıktı.

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Turistik Doğu Ekspresi’nde tek kişilik seyahat etmenin bedeli 1300 TL olarak açıklandı. İki kişi olarak seyehat etmek istenirse de kişi başı 650 TL’ye düşmekte.
Turistik olmayan Doğu Ekspresi seferlerinde ise tek kişilik pulman bileti kişi başı 68 TL'den satılmakta. Doğu Ekspresi'nde açıklanan ilk bilet fiyatları kişi başı 250 TL şeklindeydi. Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk bilet fiyatları bir odada tek kişi seyahat edilmesi halinde 400 TL, 1 odada iki kişi seyahat edilmesi durumda ise kişi başı 250 TL olarak duyurulmuştu.

Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönündeyken Erzincan'da 2 saat 20 dakika, İliç ve Erzurum'da ise 3 saat mola vermekte. Ekspres, Kars-Ankara yönündeyken ise Divriği'de 2,5 Bostankaya'da 3,5 saat durmakta. Güzargah üzerinde bulunan istasyonlarda duran Doğu Ekspres yolcuları, Erzincan’da; Karanlık Kanyon, Erzurum’da; Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese’yi, Kars’ta; Ani Arkeolojik Alanı, Sivas’ta; Divriği Ulu Camisi ve Gök Medrese’nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel alanları da ziyaret edebilme şansına sahip.

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