Doğu Karadeniz'den ilk 4 ayda 678 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane’den 2026 yılının ilk 4 ayında 678 milyon 195 bin 893 dolarlık ihracat gerçekleştiğini açıkladı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yaptığı yazılı açıklamayla, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ihracat verilere ilişkin bilgiler verdi. Bölgede, 2026 yılının ilk 4 ayında 678 milyon 195 bin 893 dolarlık ihracat yapıldığını aktaran İskender, “Doğu Karadeniz Bölgesi; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde 678 milyon 195 bin 893 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiştir. 2026 yılı ilk 4 ayında Doğu Karadeniz Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 501 milyon 108 bin doları Trabzon’dan, 82 milyon 942 bin doları Rize’den, 61 milyon 928 bin doları Gümüşhane’den ve 32 milyon 218 bin doları ise Artvin’den gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Trabzon’dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 7, Rize’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 26, Gümüşhane’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 126 ve Artvin’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 32 oranında artış yaşandığı görülmektedir” dedi.

FINDIK ZİRVEDE

İskender, bölge ihracatında, 352 milyon 720 bin dolarla fındığın ilk sırada yer aldığını aktardığı açıklamada, bunu 122 milyon 280 bin dolar ile maden ve metallerin, 65 milyon 759 bin dolar ile su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin, 56 milyon 392 bin dolar da yaş meyve sebzenin izlediği kaydetti.

107 FARKLI ÜLKEYE İHRACAT

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2026 yılı ilk 4 ayında 107 farklı ülkeye ihracat yapıldığının vurgulandığı açıklamada; İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Fransa’nın en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke olduğu belirtildi. Açıklamada, “Rusya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 7, Gürcistan’a yapılan ihracatımızda yüzde 13 ve Almanya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 74 ve Fransa’ya yapılan ihracatımızda yüzde 66 artış yaşandığı görülürken; İtalya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 1 oranında düşüş yaşanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, El Salvador, Endonezya, Arjantin, Portekiz, Sudan, Slovakya, Guyana, Maldivler, Marshall Adaları, Barbados, Türkmenistan ve Gambiya olmak üzere 13 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

