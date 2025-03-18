Doğu Timor'un para birimi nedir? Doğu Timor'un para biriminin kodu ve sembolü

Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ülkelerden biridir. Bu bölgede bulunan Timor Adası'nın doğusunda yer almaktadır. Doğru Timor’un yalnızca 1 adet sınır komşusu mevcuttur. O da Endonezya hükümetine bağlı olan Batı Timor Bölgesi'dir. Doğu Timor ülkesinin 2020 yılına ait tahmini nüfus sayısı 1.318.445 kişiden oluşmaktaydı. Ülkenin başkenti aynı zamanda en büyük şehri olan Dili şehridir. Dili, Dou Timor ülkesinin metropol düzeyinde sayılan tek şehri konumundadır. Bu ülke hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kişiler, Doğu Timor’un hangi para birimini kullandığını araştırmaktadır.

Doğu Timor'un para birimi nedir?

Timor Adası'nın doğu bölgesinde yer olan Doğu Timor, Portekiz'in hakimiyetinde bulunan eski bir koloni olarak bilinmektedir. Ülke bağımsızlık sürecinden sonra 2002 yılında resmi olarak kurulmuş ve devlet unvanı almıştır. Doğu Timor ülkesi bağımsızlığını kazanmasının ardından resmi para birimi olarak ABD Doları kullanmaya başlamıştır.

ABD doları $ şeklinde temsil edilirken ülkedeki de yasal ödeme şeklidir. Ama buna rağmen ülkede dolaşımda olan madeni paralar centavos adı verilen türdedir. Fakat ABD madeni paralarının kullanımı daha yaygındır.

Bağımsızlığını kazanma sürecinde özel ve kamu binalarının çoğunu kaybeden ülke, bölgedeki komşularına kıyasla istikrarlı büyüme göstermiştir. Bununla beraber 2002'den itibaren eğitim ve sağlık alanlarında ülkede önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ülke ekonomisi 2002 yılına kadar diğer ülkelere bağlı olduğu için nüfusun çoğunluğunda fakirlik üst düzeydeydi. Bağımsızlığını ilan eden ülkede halkın refah seviyesi de gün geçtikçe yükseldi.

Doğu Timor’un ekonomisi önemli ölçüde mermer, sandal ağacı, kahve ve yağ ihracatından oluşur. Geçmiş tarihlerde en fakir ülkeleri arasında sayılırken, ABD ile olan ilişkileri nedeni ile oldukça ilerleme kaydettiği söylenebilir. Buna istinaden ülkenin yurt içi gelirleri de artış gösterip, kişi başına düşen milli gelirinin onlarca kat yükseldiği görülmüştür. Günümüzde orta seviyede gelişmiş ülkeler arasında sayılan Doğu Timor'un yakın süreçte ekonomik büyümeyle daha da gelişeceği tahmin edilmektedir.