FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Doğum izni düzenlemesi: Görüşmeler Bayram sonrasına ertelendi

Sosyal medya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'ndaki görüşmeleri Ramazan Bayramı sonrasına ertelendi. Teklif kapsamında kadın çalışanların doğum sonrası izin süresinin 8 haftadan 16 haftaya çıkıp toplam doğum izninin 24 haftaya yükseleceğini vurgulayan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk "son derece kritik bir adım" değerlendirmesi yaptı.

Doğum izni düzenlemesi: Görüşmeler Bayram sonrasına ertelendi

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin komisyon görüşmeleri ertelendi! Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı.

Doğum izni düzenlemesi: Görüşmeler Bayram sonrasına ertelendi 1

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, sosyal devlet ilkesini güçlendiren, aileyi koruyan, çocukları güvence altına alan ve sosyal hizmet sistemini günün ihtiyaçlarına uygun şekilde güncelleyen kapsamlı bir düzenleme olduğunu ifade etti.

Öztürk, teklifin 3 temel hedef üzerine inşa edildiğini belirterek, "Birincisi, aile kurumunun güçlendirilmesi ve doğum oranlarının desteklenmesi. İkincisi, çocukların, yaşlıların, engellilerin ve kırılgan grupların korunması güçlendirilmesi. Üçüncüsü ise sosyal hizmet sistemimizin kurumsal ve hukuki altyapısının çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesidir." diye konuştu.

Teklifle, Darülaceze'nin güçlendirileceğini ve sosyal yardım kapasitesinin artırılacağını aktaran Öztürk, "Teklifimiz ayrıca Darülaceze'nin aşevi hizmeti sunabilmesi ve gıda bankacılığı faaliyetleri yürütebilmesi için de yasal zemin oluşturmaktadır. Böylece bağış yoluyla temin edilen gıda ve temel tüketim malzemelerinin daha düzenli ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması mümkün olacaktır." dedi.

Doğum izni düzenlemesi: Görüşmeler Bayram sonrasına ertelendi 2

Aile kurumunu koruyan, güçlendiren ve çocukların sağlıklı bir ortamda yetişmesini destekleyen politikaları büyük bir hassasiyetle hayata geçirdiklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Teklif kapsamında, kadın çalışanların doğum sonrası izin süresini 8 haftadan 16 haftaya çıkararak toplam doğum iznini 24 haftaya yükseltiyoruz. Biz yalnızca bir çalışma hayatı düzenlemesi getirmiyoruz. Çocuk gelişimi açısından son derece kritik bir adımı aslında hayata geçiriyoruz. Bilimsel araştırmalar da açıkça göstermektedir ki bir bebeğin hayatındaki en önemli dönem, doğumdan sonraki ilk aylardır. Bu dönemde anne ile kurulan bağ, çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi açısından hayati öneme sahiptir. Getirdiğimiz düzenlemeyle birlikte, çocukların hayatlarının en kritik dönemlerinde anneleriyle daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği en az 6 aylık emzirme süresiyle uyumlu bir sistem oluşturacak, aynı zamanda aile politikalarımızın önemli bir parçası olan nüfus artışını destekleyen bir adım olacaktır. Sadece memurları ilgilendiren bir düzenlemeyle sınırlandırmıyor, işçi statüsündeki çalışanları, askeri personeli, jandarma ve sahil güvenlik personelini de kapsayacak şekilde mevzuat uyumuyla genişletiyoruz. Bunun yanında babalık iznini de 5 günden 10 güne çıkarıyoruz. Ailenin yalnızca annenin değil, annenin ve babanın birlikte sorumluluğunda olduğunu dikkate alan bu düzenleme, aile bütünlüğünü güçlendirecek önemli bir adımdır."

"TÜRKİYE'DE TEMSİLCİ BULUNDURMASI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ"

AK Parti'li Öztürk, teklifin önemli bir bölümünün çocukların korunmasına ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesine yönelik olduğunu vurgulayarak, dijital dünyanın sunduğu imkanlardan yararlanırken çocukların karşı karşıya kaldığı riskleri görmezden gelemeyeceklerine işaret etti.

Çocukların şiddet, müstehcenlik, siber zorbalık ve istismar içeriklerine bu kadar kolay ulaşabilmesini kabul edemeyeceklerinin altını çizen Öztürk, "Uluslararası araştırmalar, dünyada yetişkinlerin internette günde ortalama 6 saat 38 dakika zaman geçirdiğini, çocukların ekran sürelerinin ise bazı durumlarda 9 saate kadar çıkabildiğini göstermektedir. Ayrıca 0-2 yaş grubundaki çocukların neredeyse yarısının akıllı telefonlarla temas halinde olduğu ifade edilmektedir. Dijitalleşme birçok alanda önemli kolaylıklar sunarken, ekran başında geçirilen sürenin artması özellikle çocuklarımız üzerinde ciddi sosyal ve psikolojik etkiler doğurmaktadır." ifadesini kullandı.

Teklifle sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına yönelik yeni yükümlülükler getirdiklerini anlatan Öztürk, "15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulmaması, çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet modelleri oluşturulması, ebeveyn kontrol araçlarının geliştirilmesi ve oyunların yaş derecelendirmesine tabi tutulması gibi önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Ayrıca Türkiye'de yüksek erişime sahip oyun sağlayıcılarının ve dağıtıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu hale getirilmektedir. Böylece bu platformların hukuki sorumluluğu daha net hale gelecek ve denetim mekanizmaları güçlenecektir." bilgisini paylaştı.

Öztürk, teklifin, koruyucu aile sistemini güçlendiren düzenlemeler içerdiğini dile getirerek, "Koruyucu aile olan kamu görevlileri ve çalışanlara 10 günlük izin hakkı tanıyarak bu sistemin daha fazla aile tarafından tercih edilmesini teşvik ediyoruz. Bununla birlikte Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetini de kanuni güvence altına alıyoruz. Bu sistem sayesinde birçok çocuk kurum bakımına alınmadan kendi ailesinin yanında büyüyebilmektedir." diye konuştu.

Okul, kreş, yurt, servis ve internet kafe gibi çocukların yoğun bulunduğu alanlarda, belirli suçlardan mahkum olmuş kişilerin çalışmasının ve bu tür yerleri işletmesinin önüne geçilmesini amaçlayan bir düzenleme getirdiklerini belirten Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuç olarak bu kanun teklifi, aileyi güçlendiren, çocukları koruyan, sosyal hizmetleri modernize eden, toplumsal dayanışmayı artıran kapsamlı bir reform niteliğindedir. Bütün bu düzenlemelerin amacı son derece açıktır. Sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olarak, toplumun hiçbir ferdinin kendisini yalnız, sahipsiz ya da korunmasız hissetmediği güçlü ve kapsayıcı bir sosyal hizmet yapısını daha da sağlam temeller üzerine inşa etmeyi hedefliyoruz. Sosyal hizmetler alanında önemli bir boşluğu dolduracağına, aile kurumunu güçlendireceğine ve özellikle kırılgan grupların korunmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

GÖRÜŞMELERİ ERTELENDİ

Komisyonda Öztürk'ün sunumunun ardından DEM Parti'nin "anayasaya aykırılık" önergesi görüşüldü.

Oylama öncesinde Komisyon Başkanı Bilgin, komisyonda bulunan milletvekillerinin sayısında eşitlik olması nedeniyle görüşmelere ara verdi. Aranın ardından yapılan oylamada, "anayasaya aykırılık" önergesi reddedildi.

Bilgin, oylamadaki bu durumun devam edeceğini belirterek, kanun teklifinin görüşmelerini ertelemeyi gündeme getirdi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, görüşmelerin Ramazan Bayramı sonrasına ertelenmesini teklif etti.

Keleş'in bu teklifi oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzman isim piyasalar için: ‘Şoktan çıkınca anlayacağız’Uzman isim piyasalar için: ‘Şoktan çıkınca anlayacağız’
Deutsche Bank raporu yayımladı! Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosuDeutsche Bank raporu yayımladı! Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Doğum izni meclis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.