Doğum izni düzenlemesinde sona gelindi! Bakanlık düğmeye bastı: Memur ile işçinin arasındaki fark ortadan kalkacak

2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından destek ödemelerinden doğum izinlerine kadar pek çok düzenleme için adım atıldı. Doğum oranlarındaki düşüşün önüne geçebilmek için çalışma hayatında düzenleme yapan hükümet, doğum izin sürelerinde hem anne hem de babam için değişikliğe gidiyor. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Doğum izinlerine yönelik değişiklikler yapılması tasarlanıyor. 2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından evlilik ve doğum teşvikleri için yeni adımlar atıldı. Çalışma hayatı ile ilgili yeni düzenlemeler de hayata geçirilirken yeni ebevyn olanlar için en önemli gündem maddesi doğum izin sürelerinde yapılacak düzenlemeler...

2 KATINA ÇIKARILACAK

Yeni değişiklik için hükümet artık sonlara geliyor. NTV'nin haberine göre, doğum izninin 20 ya da 24 haftaya çıkarılması gündemde. Ayrıca, mevzuattaki ilgili düzenlemede anne yerine "ebeveyn" kelimesi yer alacak. Böylece doğum öncesindeki doktor onayıyla sonraya aktarılabilen izni isterse baba kullanabilecek.Doğum sonrası babaya verilen izin de 2 katına çıkarılacak. Yani 5 yerine 10 gün olarak uygulanacak.

İŞÇİ ANNELERİN HAKKINA DÜZENLEME

Hükümetin bu düzenlemeyle bir diğer amacı da bu süreçte işçi ile memur arasındaki hak farklarının ortadan kaldırılması. Mevcut düzenlemede işçi anneler bebek 1 yaşına gelinceye kadar günde 1 buçuk saat süt izni alabiliyor. Memurlar ise; ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ayda da 1 buçuk saat süt izni kullanabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlığına göre, işçi anneler de memur anneler kadar süt izni kullanacak.
2 YIL ÜCRETSİZ İZİN HAKKI GELİYOR!

Düzenleme ile ücretsiz izinlerde de memur-işçi farkının kaldırılması planlanıyor. Halihazırda işçiler 6 ay ücretsiz izin kullanabiliyorken, memurlar 2 yıla kadar izin alabiliyor. Taslak düzenleme ile işçilerin de 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilmesi hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Doğum izni anne çalışan
