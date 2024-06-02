Doğum izninin uzatılması gündemdeydi: Yeni detaylar ortaya çıktı! Dikkat çeken 30 yaş ayrıntısı: Masrafların bir kısmı devletten!

Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıkladı. Türkiye'de doğurganlık hızının düşmesinin ardından hükümet harekete geçti. Çalışan anneler için 5 başlıkta yeni düzenlemeler yapılması planlanırken çalışmadaki yeni detaylar da kamuoyuna yansımaya başladı. 4 bakanlığın çalışmasıyla 30 yaşından önce iki çocuk sahibi olmaya teşvik edilecek.

EVLİLİK YAŞININ DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR

Bakanlıkların ortak çalışmasına göre, çocuk sayısının arıtılması için evlilik yaşının yeniden 23-26 yaş bandına çekilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, ilk etapta evlilik yaşı 20'li yaşların ortalarına çekilecek. Evlilik desteği artırılacak.

30 YAŞTAN ÖNCE İKİ ÇOCUK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yeni evli çiftlerin 30 yaşından önce bir mümkünse iki çocuk sahibi olmaları teşvik edilecek. Bu çerçevede çalışan kadınlar kadar çalışan erkekler de teşvik edilecek ve desteklenecek.

MASRAFLARIN BİR KISMI DEVLETTEN

Bunun içinse kurum kreşlerinin sayısı artırılacak, annelerin işe çocuklarıyla birlikte gidip gelmesi sağlanacak. Çocukların masraflarının bir bölümü devlet tarafından karşılanacak.







