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Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımı ne kadar? Doğum yardımı nereden alınır? Doğum yardımı sorgulama ekranı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.11.2020 11:18 | Son Güncelleme

Vatandaşlar tarafından, doğum yardımı konusuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm anneleri kapsayan doğum yardımı ne kadar olduğu konusu merak ediliyor. Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımı nereden alınır? İşte doğum yardımı sorgulama ekranı ve merak edilen tüm detaylar…

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımı ne kadar? Doğum yardımı nereden alınır? Doğum yardımı sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı annelere doğum yardımı yapılıyor. Bu doğrultuda çok sayıda vatandaş doğum yardımı nasıl alınır sorusunun yanıtını merak ediyor. Geçtiğimiz ay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; ekim ayına ilişkin yardımı uygulaması kapsamında 89 bin anneye toplam 39,4 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Peki, doğum parası nasıl alınır? İşte detaylar...

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı başvurusu için canlı doğum gerçekleştikten sonra ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıt işlemi yapıldıktan sonra doğum yardımı başvuru dilekçesi eksiksiz şekilde doldurulması ve imzalanması gerekiyor. Bu doğrultuda başvuru şahsen, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla yapılıyor. Doğum yardımı başvuru işlemleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Her ne statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvruyor.

Yurt dışında yaşayanların başvuruları Büyükelçilik ve konsolosluklar tarafından alınıyor. Yurt dışında yaşayan kişiler Türkiye’de bulunmaları durumunda herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezine başvurabiliyor.

DOĞUM YARDIMI NEREDEN ALINIR?

Yardımı ödemesi başvurunun Doğum Yardımı Sistemine girildiği ayı takip eden ay içinde hak sahipleri tarafından PTT şubelerinden çekilebiliyor. Tek seferlik bir yardım olan yardım 15.05.2015 tarihinden sonra doğan / doğacak her bir çocuk için bir defaya mahsus olarak ödeniyor. Peki, doğum parası ne kadar?

DOĞUM YARDIMI SORGULAMA

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'doğum yardımı' açıklamasıBakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'doğum yardımı' açıklaması

DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Bakan Selçuk, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamasında uygulamaya başvuran annelerin birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme yapıldığını hatırlattı. Bakan Selçuk, program kapsamında ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağladıklarını da vurguladı.

Uygulaması 15.05.2015 tarihinde başlamış olup, ilgili mevzuatta yardım programının geçerlilik süresine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ayrıca 15.05.2015 tarihinden sonra gerçekleşen canlı doğumlar için yapılacak yardımı başvuruları için de herhangi bir son başvuru tarihi gibi bir düzenleme bulunmamaktadır.

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